年下の面倒をみるのが好き♡【M!LK・佐野勇斗】の「交友関係」について迫る！
アーティストとしても俳優としても大活躍中のM!LK・佐野勇斗さんが登場♡ 今回は、そんな佐野さんの幅広い交友関係についてお届けします。誰とでも仲良くなれちゃうコミュ力の高さも佐野さんの魅力のひとつ。気づけば好きになっちゃう人間力の秘密を、ぜひチェックして。
広い交友関係
誰とでもフラットに仲よくなるコミュ力の高さは佐野さんの魅力のひとつ♡ 自然と人が集まってきて、気づけばみんな好きになる。そんな人間力の秘密をお届け。
仲よくなった人はなにがあっても大事にします
「基本、誰とでも仲よくできるし、社交性もあると思うんですけど心や距離感を許すまでにはめちゃくちゃ時間がかかります。
その分、本当に仲よくなった人はなにがあっても大事にするし、一生守るぐらいの気持ちで関わってますね。
コミュ力が高いと思われているのは、自分から質問をしたり、なにかしらのアクションを起こしたりするからかな。それによって場の空気がやわらぐのであればうれしいかぎりです。
僕が仲よくなる人の共通点は、礼儀とかお礼とか当たり前のことをちゃんとできる人。人の話を聞けない人はちょっと苦手です（笑）。
あと、長男なので年下の面倒をみるのは好きです。がんばっている後輩を見ると、教えられることは全部教えたいと思っちゃいますね」
『おコメの女ー国税局資料調査課・雑国室ー』
2026年1月8日より毎週木曜夜9時〜放送中〈テレビ朝日系〉
東京国税局・資料調査課――《税務調査最後の砦》といわれる組織、通称《コメ》。
主演・松嶋菜々子が演じる米田が《コメ》のなかに、なかなか手を出せない“厄介な”事案を扱う《ザッコク》を創設し、個性あふれる面々で悪徳脱税者を成敗していく社会派エンタメドラマ。
佐野さんが演じるのは資料調査課に所属する東大卒の財務省キャリア・笹野。ひょんなことから引き抜かれて《ザッコク》のメンバーに。情報処理・計算能力に優れたスペシャリスト。米田とも以前から知りあいのようで……！？
佐野勇斗
さの・はやと●1998年3月23日生まれ、愛知県出身。5人組ボーカルダンスユニットM!LKのメンバー。2015年に俳優デビュー。
代表作には日本テレビ「ESCAPEそれは誘拐のはずだった」（2025）、NHK「ひとりでしにたい」（2025）、NHK連続テレビ小説『おむすび』（2024）、映画『六人の嘘つきな大学生』（2024）など。
撮影／tAiki スタイリング／伊藤省吾 ヘア＆メイク／望月光（LEIMAY）取材・文／アンドウヨーコ
Ray編集部 編集長 山本八重