年下の面倒をみるのが好き♡【M!LK・佐野勇斗】の「交友関係」について迫る！

アーティストとしても俳優としても大活躍中のM!LK・佐野勇斗さんが登場♡ 今回は、そんな佐野さんの幅広い交友関係についてお届けします。誰とでも仲良くなれちゃうコミュ力の高さも佐野さんの魅力のひとつ。気づけば好きになっちゃう人間力の秘密を、ぜひチェックして。

仲よくなった人はなにがあっても大事にします

「基本、誰とでも仲よくできるし、社交性もあると思うんですけど心や距離感を許すまでにはめちゃくちゃ時間がかかります。

その分、本当に仲よくなった人はなにがあっても大事にするし、一生守るぐらいの気持ちで関わってますね。

コミュ力が高いと思われているのは、自分から質問をしたり、なにかしらのアクションを起こしたりするからかな。それによって場の空気がやわらぐのであればうれしいかぎりです。

僕が仲よくなる人の共通点は、礼儀とかお礼とか当たり前のことをちゃんとできる人。人の話を聞けない人はちょっと苦手です（笑）。

あと、長男なので年下の面倒をみるのは好きです。がんばっている後輩を見ると、教えられることは全部教えたいと思っちゃいますね」