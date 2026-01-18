【ブルアカふぇす！～ごー！ごー！！先生♪～ スペシャルステージ Day2】 1月18日10時～ 配信

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」においてメインストーリーEx.「デカグラマトン」編 第3章「不離れ一体の空」Part1を本日1月18日20時に配信する。

しばらく更新が止まっていたメインストーリーEx.「デカグラマトン」編における最新エピソードの配信が決定した。こちらは前回の更新が2025年5月となっており約8カ月ぶりの更新が行なわれる。発表からすぐの本日1月18日20時に実装される見込み。

さらに2日後の1月20日のメンテナンス後にはPart2が配信される予定。メインストーリーの実装はある程度の間を置いて実装されることが多いが、数日の間に2度の更新が行なわれる。「ブルアカふぇす！」では物語のハイライト映像も公開された。

【ブルアカふぇす！～ごー！ごー！！先生♪～ スペシャルステージ Day2】

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.