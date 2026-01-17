東京で「ねこ休み展 冬 2026」開催！ 新たなスター猫の登場や猫の日プレゼント企画など実施
人気の猫クリエイターが集う合同写真展＆物販展「ねこ休み展 冬 2026」が、1月23日（金）〜2月23日（月・祝）の期間、東京・浅草橋にあるTODAYS GALLERY STUDIO．で開催される。
【写真】個性あふれる注目のコンビが新登場！ 展示作品＆グッズのラインナップ
■56組が出展
今回11年目を迎え開催される「ねこ休み展」は、すべて本展のために制作された新作展示をはじめ、会場限定グッズや初登場のスター猫、周年を記念したコラボ企画などを展開する、冬ならではの内容で猫の魅力を存分に楽しめる展示イベント。
会場では、Instagramで人気を集める“アルとジル”や、個性あふれるコンビとして注目の“ニッカとカクニ”が初登場し、愛嬌たっぷりなスター猫たちのデビューを満喫できる。
また、“maoo”や“にゃん家の団欒”など人気クリエイター集結の特別POP UP EVENTが実施されるほか、“ましまろう”15周年コラボブースの設置、多彩な猫グッズの販売を実施。
加えて、2月22日（日）の猫の日を記念したプレゼント企画や、2日間限定の“桜粘堂”や“YUKARI ’n GALLERY”による特別ワークショップなど、猫好きにはたまらない内容となっている。
