¡ÚNBA»î¹çÂ®Êó¡Û2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹ vs ¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä
¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹ vs ¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä
ÆüÉÕ¡§2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë
³«ºÅÃÏ¡§¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊDallas¡Ë
ºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹ 109 - 118 ¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä
¡¡NBA¤Î¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹ÂÐ¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤¬¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊDallas¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤¬¥êー¥É¤·23-29¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤¬»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó46-63¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó78-88¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤ÏÎ¾¥Áー¥àÙÉ¹³¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¥êー¥É¤·109-118¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-01-15 14:25:09 ¹¹¿·