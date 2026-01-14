ÌÌÅÝ¤ÊPCºî¶È¤ÏAI¤Ë¡È´ÝÅê¤²¡É¤Î»þÂå¤Ø¡ª Anthropic¤Î¿·AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖClaude Cowork¡×¤¬»Å»ö¤Î¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¡ª
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
AI¾ðÊóÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖAIÂç³Ø¡ÚAI&ChatGPTºÇ¿·¾ðÊó¡Û¡×¤¬¡¢YouTube¤Ç¡Ö¡ÚAI¤ª»Å»ö³×Ì¿¡ÛPCÆâ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÄ¾ÀÜÁàºî¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ØClaude Cowork¡Ù¤Î»È¤¤Êý¡õ¥ê¥¹¥¯¡õ³èÍÑ»öÎã¤Þ¤È¤á¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£AI³«È¯´ë¶ÈAnthropic¤¬È¯É½¤·¤¿¿·¥Äー¥ë¡ÖCowork¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î³×¿·Åª¤Êµ¡Ç½¤È³èÍÑË¡¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
Cowork¤Ï¡¢PCÆâ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¥Õ¥©¥ë¥À¤òAI¤¬Ä¾ÀÜÁàºî¤Ç¤¤ë¡ÖAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥Äー¥ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬°ÊÁ°¥ê¥êー¥¹¤·¤¿³«È¯¼Ô¸þ¤±¤ÎAI¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¥Äー¥ë¡ÖClaude Code¡×¤Îµ»½Ñ¤ò¡¢¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°°Ê³°¤Î°ìÈÌ¶ÈÌ³¤Ë¤â±þÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£¥æー¥¶ー¤ÏClaude¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È·Á¼°¤Ç¼«Á³¸À¸ì¤Ë¤è¤ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ëÀ°Íý¤ä¥ì¥Ýー¥È¤ÎÊÔ½¸¡¦¿·µ¬ºîÀ®¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥¹¥¯¤ò¼«Æ°¤Ç¼Â¹Ô¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Cowork¤¬½¾Íè¤Î¥Äー¥ë¤È°ìÀþ¤ò²è¤¹ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÀìÌçÅª¤ÊÁàºî¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢Ã¯¤Ç¤âÄ¾´¶Åª¤Ë»È¤¨¤ëÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£AI¤¬¥æー¥¶ー¤Î»Ø¼¨¤ò²ò¼á¤·¡¢¼«Î§Åª¤ËÊ£¿ô¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤ï¤¿¤ëÊ£»¨¤Êºî¶È¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤ÆÀÊ¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢ÌÌÅÝ¤Êºî¶È¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¼ïÎà¤ÈÆüÉÕ¤ÇÀ°Íý¤·¤Æ¡×¤È°ÍÍê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢AI¤¬¿ôÉ´¤â¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼«Æ°¤ÇÊ¬Îà¡¦À°Íý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¸½ºß¡¢Cowork¤Ï¸¦µæ¥×¥ì¥Ó¥åーÈÇ¤È¤·¤Æ¡¢Claude¤ÎºÇ¾å°Ì¥×¥é¥ó¡ÖMax¥×¥é¥ó¡×¤ÎmacOS¥æー¥¶ー¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Î§Åª¤ËPCÆâ¤òÁàºî¤¹¤ë¶¯ÎÏ¤Êµ¡Ç½¤ò»ý¤Ä°ìÊý¤Ç¡¢µ¡Ì©¾ðÊó¤ò´Þ¤à¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹µö²Ä¤Ï¿µ½Å¤Ë¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¾å¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥ëÀ°Íý¤«¤é¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¢¥¹¥é¥¤¥É»ñÎÁ¤ÎºîÀ®¤Þ¤Ç¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¿·¥Äー¥ë¡£PC¤ò»È¤Ã¤¿Äê·¿¶ÈÌ³¤Î¤¢¤êÊý¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë°ì¼ê¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
AI·Ï¤Î¾ðÊó¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò½µ¤Ë4¡¢5ËÜ¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹°ÆÆâ¿Í¤Î¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤¬ËèÆüÈÑ»¨¤Ê¾ðÊó¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦AI(ChatGPT)¤ÎÏÃÂê¤òÃæ¿´¤Ë´ØÏ¢¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡ª¢¨´ÉÍý¿Í¡§¥ß¥é¥¤¢¨¤¹¤Ù¤Æ¥½¡¼¥¹¤ò´ð¤ËÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹