¡Ö¥Û¡¼¥à¡¦¥¢¥í¡¼¥ó¡×Å¥ËÀÌò¤ÎÇÐÍ¥¡¢¡ÈÇä½Õ´«Í¶¡É¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ë
±Ç²è¡Ö¥Û¡¼¥à¡¦¥¢¥í¡¼¥ó¡×¡Ö¥Û¡¼¥à¡¦¥¢¥í¡¼¥ó2¡×¤ÇÅ¥ËÀ¥Þ¡¼¥Ö¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¹¥¿¡¼¥ó¡Ê68ºÐ¡Ë¤¬¡¢Çä½Õ´«Í¶¤Î·Úºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ô¡¼¥×¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¡¼¥ó¤ÏÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥«¥Þ¥ê¥í¤Î¥â¡¼¥Æ¥ë¤Ç·Ù»¡¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢¸½¾ì¤Ç½ÐÆ¬Ì¿Îá½ñ¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²òÊü¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ù¥ó¥Á¥å¥é·´ÃÏÊý¸¡»ö¶É¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢·Ù»¡¤«¤éÄó½Ð¤µ¤ì¤¿½ñÎà¤¬¸½ºß¸¡»¡¤Ç¿³ºº¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¥¹¥¿¡¼¥ó¤¬Àµ¼°¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1·î12Æü¤Ç¡¢ÊÆ¥´¥·¥Ã¥×¥µ¥¤¥È¡¦TMZ¤Ï½ÐÆ¬Ì¿Îá½ñ¤¬ºòÇ¯12·î10Æü¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÂáÊá¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥¿¡¼¥ó¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥à¡¦¥¢¥í¡¼¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÅ¥ËÀÌò¤Ç¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Ù¥ó¥Á¥å¥é¤ÎÇÀ¾ì¤ÇºÊ¥í¡¼¥ì¤È¤È¤â¤Ëµí¤Î»ô°é¤ä´»µÌÎà¤ÎºÏÇÝ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
