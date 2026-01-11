レアル・マドリードがX・アロンソ監督の退任を発表 今季序盤は好調維持も徐々に失速…後任はアルベロア氏
レアル・マドリードは12日、シャビ・アロンソ監督の退任を発表した。
現在44歳のシャビ・アロンソ監督は現役引退後、レアル・マドリードの育成組織、レアル・ソシエダBの監督を歴任し、2022年10月からレヴァークーゼンの監督に就任。2023−24シーズンにはリーグ戦を無敗で終え、クラブ史上初のブンデスリーガ優勝に導いた。そして2025年6月、カルロ・アンチェロッティ前監督の後任としてレアル・マドリードの監督に3年間の契約で就任した。
X・アロンソ監督率いるレアル・マドリードは、シーズン開幕から公式戦14試合でわずか1敗と好調を維持していたが、11月に入ると徐々に失速。現在は首位バルセロナと勝ち点「4」差の2位に位置し、レアル・マドリードより消化試合数が1つ少ない3位ビジャレアルとの勝ち点差は「4」となっている。
また、シーズン中にはブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールといった主力選手とX・アロンソ監督との間で緊張が高まっているとも報じられてきた。そうした中、11日に行われたスーペルコパ・デ・エスパーニャ決勝で宿敵のバルセロナに敗れ、タイトルを逃していた。
レアル・マドリードの発表は次の通り。
「レアル・マドリードは、クラブとシャビ・アロンソ氏の双方の合意により、彼のファーストチームの監督としての任期が終了したことを発表する」
「シャビ・アロンソ氏はレアル・マドリードのレジェンドであり、常にクラブの価値観を体現してきた。そのため、すべてのマドリディスタから深い愛情と尊敬を永遠に受け続けるだろう。レアル・マドリードは、常に常にホームであり続ける」
「シャビ・アロンソ氏とそのコーチングスタッフの皆さまがこれまで示してきた献身的な努力に感謝を述べるとともに、人生の新たなステージにおける成功を心より願っている」
なお、後任にはレアル・マドリード・カスティージャを率いてきたアルバロ・アルベロア監督が就任するとも発表されている。
