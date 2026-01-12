HARIBO×フェイラー初共演♡大人可愛いゴールドベアコラボ全10種を解説

世界中で愛されるグミキャンディブランド「HARIBO」と、ドイツ伝統のシュニール織で知られる「フェイラー」が、ついに初コラボレーション。ハッピーな世界観を共有する両ブランドが出会い、思わず笑顔になるような特別なアイテムが誕生しました。ゴールドベアをモチーフにした遊び心あふれるデザインは、大人の可愛さを引き立てつつ、フェイラーならではの上質感もしっかりキープ。抽選販売限定だからこそ、手に入れたい特別感も格別です♡

HARIBO×フェイラー夢の世界観

ヨーロッパでは知らない人がいないほど親しまれているHARIBOと、ドイツ生まれのシュニール織ブランドフェイラー。今回のコラボでは、両者に共通する「ハッピーで愛され続ける存在」という魅力を融合。

ハリボーの象徴であるゴールドベアやパッケージデザインを、フェイラーの高い織表現で再現し、ユーモアと上質さを兼ね備えた仕上がりに。日常にさりげない遊び心を添えてくれるラインアップです。

バレンタインはサンキューマートで♡推しと楽しむ390円ぬい活アイテム

全10種のラインアップをチェック

『ハリボーゴールドベアパッケージ』はハンカチ2,970円(25×25cm)、巾着7,700円(26.5×21.5cm)、バッグ13,200円(21×21×11cm)。

『ハリボーゴールドベア』はハンカチ2種類各2,970円(25×25cm)、ペンケース4,950円(8×18.5×1cm)、舟型ポーチS5,500円(8×14.5×4cm)、舟型ポーチM7,150円(12×18.5×4cm)、フラットポーチS6,050円(12×18cm)、フラットポーチM8,250円(18.5×26cm)。

※価格はすべて税込、サイズは(約)縦×横×マチです。

※フェイラー公式オンラインショップではデザインの出方は選べません。

抽選販売で手に入れる特別感

本コラボアイテムは、旗艦店・ラブラリーバイフェイラー店舗・フェイラー公式オンラインショップでの一括抽選販売。抽選申込期間は2026年1月29日(木)12:00～2月2日(月)16:59です。

数量限定かつ追加生産予定はなく、当選者のみが購入できる希少性も魅力。転売防止対策もしっかり行われており、安心して楽しめる仕組みが整えられています。

大人の遊び心を日常に

HARIBOとフェイラーが紡ぐ今回のコラボレーションは、子どもの頃のときめきを大人の感性で楽しめる特別な存在。

シュニール織のやさしい手触りと、ゴールドベアの愛らしさが重なり、持つたびに心がふっと軽くなるような魅力があります。

自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにも選びたくなる限定アイテム。抽選販売という特別な機会に、あなただけのお気に入りを迎えてみてはいかがでしょうか♡