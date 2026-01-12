「それ可愛い♡」→ 実は【ダイソー】なんです！ 大人がジャラッとつけたい「キーホルダー」

手持ちのバッグやポーチをキーホルダーで可愛くアレンジするのが人気の今。大人が取り入れるなら【ダイソー】から登場した、ほんのりレトロチックなキーホルダーがおすすめ。プチプラとは思えない手の込んだデザインで、シンプルバッグのアクセントになってくれそうです。

まるで本物！？ 爽やかなアイスフロートのキーホルダー

【ダイソー】「キーホルダー（アイスフロート B）」\220（税込）

@ftn_picsレポーターとも*さんが「精巧な作りに心を奪われました」と紹介するのは、アイスフロート風のキーホルダー。ソーダの上にのったアイスや涼しげな氷など、クオリティの高さが目を引きます。バッグやポーチにつけると、爽やかなグリーンがアクセントになりそう。レトロで上品な雰囲気のキーホルダーは、大人のバッグにつけても可愛い予感。

レトロな雰囲気のスロット風キーホルダー

【ダイソー】「キーホルダー（スロットマシン）」\220（税込）

レトロなスロットマシン風のキーホルダーは、バッグにつければ遊び心をプラスできそう。レポーターとも*さんによると「レバーを倒すと、回転し始める」とのことで、プチプラとは思えないハイクオリティなつくりです。ほかのレトロなキーホルダーを組み合わせて、ジャラ付けするのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M