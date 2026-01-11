「猫さんがどこにもいなくなった！」飼い主さんが焦って猫さんを探すと、予想外の場所で発見されたのだとか…！

話題となっている投稿は、記事執筆時点で4.2万再生を突破し、「こんなの見ちゃうと笑ってしまうよね」「油断も隙もないwww」といったコメントが寄せられました。

【動画：『いなくなった猫』を必死で探していたら……予想外すぎる光景】

猫さんがいた場所は…

TikTokアカウント「ネロとほいっぷ」に投稿されたのは、意外な場所でくつろいでいたラグドールの「ホイップ」ちゃんの様子。2025年に飼い主さん宅へやって来て、先住猫の「ネロ」ちゃんと一緒に暮らしている女の子です。

ある日、そんなホイップちゃんの姿が見当たらず、必死になって家の中を探していたという飼い主さん。家のどこにも見当たらず、飼い主さんはとても焦っていたそうですが、意外な場所で発見したのだとか。

それは、キッチンラックの中。普段はコーヒーボトルを入れているそうですが、この日は補充前だったらしく、その間にホイップちゃんが入ってくつろいでいたといいます。

キッチンラックは最高の寝場所？

キッチンラックにピッタリ収まって、気持ちよさそうに熟睡していたというホイップちゃん。飼い主さんがやっと居場所を見つけて近づいたそうですが、全く起きる素振りを見せなかったそう。ホイップちゃんにとってキッチンラックは、新たに見つけた最高の寝場所なのかもしれませんね。

ちなみに飼い主さん曰く、ホイップちゃんはすっかりこの場所がお気に入りになったそう。ベッド代わりにキッチンラックを使っているそうで、見る度に笑ってしまうといいます。

いつまでキッチンラックで寝られるかな？

ホイップちゃんは最近体が大きくなってきて、キッチンラックに少しずつはみ出るようになってきたそう。いつまでキッチンラックで寝られるか分かりませんが、はみ出ているホイップちゃんもきっと可愛らしいことでしょう。

絶妙な場所に隠れるホイップちゃんの姿に「飼い主邪魔しちゃうあるあるですねw可愛いなぁ」「狭いとこ好きだからな」「行方不明になったら分からんやつですねwww」「猫収納専用みたい ジャストフィット」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「ネロとほいっぷ」では、ネロちゃんとホイップちゃんの仲良しコンビが織りなす可愛くて微笑ましい日常の様子が投稿されています。

ホイップちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ネロとほいっぷ」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。