部屋着みたいなラフ感がメロい♡【トレンド最前線】の「NEOパジャマコア」って？
この冬は、ゆったり穏やかな毎日を楽しめるパジャマコアファッションに挑戦してみない？そこで今回は、心地よくゆるさを出せる「NEOパジャマコア」をご紹介。金川紗耶と北里琉の着こなしを参考に、まるで部屋着みたいなリラクシーアイテムを積極的に取り入れて♡
心地よくゆるさを出せる【NEOパジャマコア】をご存じ？
この冬はスローリーでおだやかな日常を楽しむためのファッションを手軽につくれる、パジャマコアを覚えるべし！
まるで部屋着みたいなリラクシーアイテムを積極的に取り入れて♡
Cordinate だらしなさを払拭する重厚感あるアウターをオン
リラクシー感がレベチなストライプのセットアップは、あわせるアイテムでいかにラフさを排除できるかが要。
Cordinate 思い切ってラフを極めるゆるゆるコーデも悪くない♡
ホワイトカラーで全身をまとめてふんわりラフに仕上げる。おしゃれな古本屋さんやカフェコーデにも大抜擢！
撮影／aika スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／金川紗耶、北里琉（ともに本誌専属）文／天井玖瑠海、 杉山春花、 大熊芹奈
金川紗耶
北里琉