この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「実は子育てにかかるお金○○万円！ いったいいくらいるの？」と題した動画を公開。12人を出産した助産師のHISAKOさんが、ファイナンシャルプランナーの洋一パパをゲストに招き、子育てと家計にまつわるお金の流れについて解説した。



動画で洋一パパは、人生におけるお金の増減には大きな波があり、特に子育て世帯には貯蓄の「貯め時」と「使い時」が2回ずつ訪れると指摘する。HISAKOさんは、子どもが生まれてから老後までのキャッシュフローをグラフで可視化し、長期的な視点での資産計画の重要性を説いた。



HISAKOさんによると、最初の「貯め時」は子どもが生まれてから中学校を卒業するまでの15年間である。この時期は比較的教育費の負担が少なく、計画的に貯蓄を進めやすいという。しかし、子どもが高校・大学に進学すると状況は一変する。この時期が最初の「使い時」、つまり貯蓄が大きく減る時期であり、HISAKOさんも「びっくりするぐらいお金が家から流れて減っていく」と実感を込めて語った。



子どもが大学を卒業すると、教育費の負担がなくなり、再び貯蓄の「貯め時」が訪れる。この時期は親の老後資金を準備する重要な期間となるが、晩婚化が進む現代では、この「貯め時」が定年退職の時期と重なり、期間が短くなる、あるいは全くなくなってしまうケースもあると洋一パパ氏は警鐘を鳴らす。そして、定年退職後は年金生活となり、多くの家庭で貯蓄を取り崩しながら生活する最後の「使い時」を迎えることになる。



動画では、単に貯金するだけでなく、より効率的にお金を増やす「運用」という考え方も紹介された。目先の子育て費用だけでなく、自分たちの老後まで見据えた長期的な資産形成の必要性を、具体的なライフプランと共に学べる内容となっている。