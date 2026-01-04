CIRRAが、新曲「one-way runway」のMVを明日1月5日20時に公開する。

CIRRAは、E-girlsの2代目リーダー 佐藤晴美がプロデューサーを務めたオーディション番組『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』（日本テレビ）から結成された10人組ガールズグループだ。

同オーディションのテーマソングである本楽曲は、E-girls「Anniversary!!」「Mr.Snowman」を手掛けた小竹正人（作詞）とFAST LANE（作曲／編曲）が再びタッグを組み完成した、国産ダンスポップチューン。オーディションに向き合う候補生たちの想いや情熱、そして仲間たちの絆が表現された歌詞が、すべての聴く人の心にシンクロするような楽曲となっている。

“CIRRAの旅”をテーマとしたMVの監督は、E-girls「DANCE WITH ME NOW!」「Merry × Merry Xmas★」を手掛けていた関綾乃が担当。荒野を舞台に希望の地を目指し集まる10人の姿と突き進むような力強いダンスシーンが収められており、オーディションという険しい道を乗り越えて選ばれたメンバー同士の絆が感じられる映像となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）