“PK職人”投入後、後半ATに痛恨の失点で０−１敗戦。神戸弘陵の指揮官は「自分の責任」【選手権】
［高校選手権・３回戦］尚志（福島）１−０神戸弘陵（兵庫）／１月２日／浦和駒場スタジアム
１月２日、第104回全国高校サッカー選手権の３回戦で、神戸弘陵（兵庫）が尚志（福島）と浦和駒場スタジアムで激突した。
２回戦で前回王者の前橋育英を２−１で破り、勢いに乗る神戸弘陵は、尚志に立ち上がりからボールを握られ、劣勢の状況が続くも、身体を張った守備で相手に決定的なチャンスは作らせない。
スコアレスのまま時間が過ぎていくなか、神戸弘陵はPK戦を見据えて、後半40＋１分にGK鹿屋舷に代えて“PK職人”のGK宮森司を投入。しかしその３分後に、CKから痛恨の失点を喫して０−１で敗れた。
神戸弘陵の谷純一監督は、試合終盤に決断したGK交代について「PK戦を狙いにいったところで、コーナーキックを与えて失点してしまった。自分の責任なので、交代した選手が失点に責任を感じる必要はまったくない」と述べる。
また、「初戦の前橋育英戦もそうですし、今回の尚志戦もそうですけど、全国トップクラスの相手に対して、勇気を持ってプレーし、最後まで戦い続けてくれたので、みんなを誇りに思っています」と選手たちを労った。
あと一歩のところで８強入りを逃したものの、神戸弘陵は今大会に確かな爪痕を残した。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…
１月２日、第104回全国高校サッカー選手権の３回戦で、神戸弘陵（兵庫）が尚志（福島）と浦和駒場スタジアムで激突した。
２回戦で前回王者の前橋育英を２−１で破り、勢いに乗る神戸弘陵は、尚志に立ち上がりからボールを握られ、劣勢の状況が続くも、身体を張った守備で相手に決定的なチャンスは作らせない。
神戸弘陵の谷純一監督は、試合終盤に決断したGK交代について「PK戦を狙いにいったところで、コーナーキックを与えて失点してしまった。自分の責任なので、交代した選手が失点に責任を感じる必要はまったくない」と述べる。
また、「初戦の前橋育英戦もそうですし、今回の尚志戦もそうですけど、全国トップクラスの相手に対して、勇気を持ってプレーし、最後まで戦い続けてくれたので、みんなを誇りに思っています」と選手たちを労った。
あと一歩のところで８強入りを逃したものの、神戸弘陵は今大会に確かな爪痕を残した。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…