長澤まさみ、元日に結婚を発表「突然の発表となり誠に恐縮ではございますが…」

女優の長澤まさみ（38歳）が1月1日、映画監督の福永壮志氏との結婚を発表した。



所属事務所・東宝芸能の公式サイトに掲載された「長澤まさみ 結婚のご報告」では、「この度、長澤まさみが結婚したことをご報告させていただきます。突然の発表となり誠に恐縮ではございますが、温かく見守っていただけますと幸いです」と結婚を報告。



長澤も自身の言葉で「応援してくださっている皆様へ。私事で大変恐縮ですが、この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます」とコメントし、「お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています。まだまだ未熟な二人ではありますが、これからも温かく見守っていただけたら幸いです」とつづった。