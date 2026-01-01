「いつもは話して決めてからなのですけど…」後半ATから逆転の口火を切る！ 帝京長岡MF水澤那月が語るヘッド弾の真相【選手権】
［高校選手権・２回戦］帝京長岡（新潟） ２(４PK３)２ 高川学園（山口）／12月31日／NACK５スタジアム大宮
12月31日、帝京長岡は全国高校サッカー選手権２回戦で高川学園と対戦。０−２で迎えた後半アディショナルタイム（AT）に２点を返し、もつれこんだPK戦を４−３で制して勝利を飾った。
４年ぶりの３回戦進出を決めた一戦で、反撃の口火を切る得点を挙げたのがMF水澤那月だ。３−１−４−２の左ウイングバックでスタメン出場し、チームのシステムが４−４−２に変わった後半は左SBとして奮闘。再び３バックに戻ってからは、攻撃重視の「フリーマン」（古沢徹監督）の役割を果たす。
後半20分の強烈なシュートなど、何度かのチャンスを作り迎えた後半40＋１分だった。MF和食陽向の左CKに反応してフリーになった水澤は、ドンピシャのタイミングで頭で合わせてネットを揺らした。このシーンを、水澤は試合後の取材でこう振り返った。
「なかなか決め切れない場面が続いて、自分が決めたいという気持ちもあったので、すごく集中できていました。いつもはみんなで話して決めてから入るのですけど、あの時はみんな話さずに自分の行きたいところに行くというのが、コミュニケーションも取らずにできていました。自分も和食はめちゃくちゃキックが良いので、ボールを出してくれるだろうと信じていたら、良いボールが来て、当てるだけという感じでした」
166センチと小柄ながら、ヘディングシュートは得意だという。自慢の身体能力を活かし、「高さも自信はありますし、タイミングなども全部。小さい分、たぶん相手は攻めないと思って油断してると思うんですけど、その隙をつくのが好きです」と胸を張る。
また、１試合の中で複数のポジションをこなした点については「この１年を通してポジションが変わることが多く、そういう面で慣れているので、できたのは良かったです」と述べた。
“本職”はサイドアタッカーだが、初戦の大社戦（５−０）後に古沢監督が語っていた「最も点が欲しい時には前のポジションに移す」という期待に、水澤は応えてみせた。
取材・文●高校サッカーダイジェスト編集部
