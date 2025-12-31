23Ç¯Á°¤Î¡ÈÂçÀã¡ÉÍâÄ«¡¢¹¾Åì¶è¡¦¼Á²°É×ÉØ¤¬°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¡¡¡Ö¶¯Åð»¦¿Í¡×µ¿¤¤¤â¡Ä¸½¾ì¤Ë¡È¸½¶â100Ëü±ß¡É¼ê¤Ä¤«¤º¤Ç»Ä¤µ¤ì¤¿Ææ¡ÚÌ¤²ò·è»ö·ï¡Û
ÅìµþÅÔ¿´¤¬ÂçÀã¿¿¤ÃÇò¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿2002Ç¯12·î¡¢ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èËÌº½7ÃúÌÜ¤Ç¡¢Ï·É×ÉØ¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¡£¾õ¶·¤«¤é¶âÉÊÌÜÅª¤ÎÈÈ¹Ô¤ÎÀþ¤¬Ç»¸ü¤È¤ß¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Ë¤Ï¤Ê¤¼¤«¸½¶â100Ëü±ß¤¬¼ê¤Ä¤«¤º¤Ç»Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÜºº¤Ïº®Íð¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤«¤é23Ç¯¡£»ö·ï¤Ï¤¤¤Þ¤À¡¢²ò·è¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤É¤³¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Î¤Ê¤¤¶¯Åð»¦¿Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½µÕ¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ì¤²ò·è»ö·ï¤¬Á´¹ñ¤Î¤½¤³¤«¤·¤³¤Ë¤¢¤ê¡¢Ëä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡Ä¡£
°äÂ²¤Ï300Ëü±ß¤Î»äÅª·ü¾Þ¶â¤òÀß¤±¡¢¸½ºß¤â»ö·ï²ò·è¤Ë·Ò¤¬¤ëÍÎÏ¤Ê¾ðÊó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
※この記事は、『闇と暗に包まれた恐怖の未解決ミステリー』文庫版より一部抜粋・構成しています。大雪の翌日に寝室を真っ赤に染め、老夫婦を殺害
2002Ç¯12·î8Æü¿¼Ìë¤«¤é¼óÅÔ·÷¤Ç¹ß¤ê»Ï¤á¤¿Àã¤Ï9Æü¤ÎÍ¼Êý¤Ë¤Ï¾®¹ß¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÅ¼Ö¤¬±¿µÙ¤·¤Æ°ìÉô¤Î³Ø¹»¤¬µÙ¹»¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤Ï½ªÆüº®Íð¤·¡¢12·î¤È¤·¤Æ¤ÏÅÔÆâ¤Ç¤ÏµÏ¿Åª¤ÊÂçÀã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÂçÀã¤¬»Ä¤ë12·î10Æü¸áÁ°10»þ25Ê¬º¢¡¢ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èËÌº½7ÃúÌÜ¤Ç¼ÁÅ¹¡ÖÆ£°æ¾¦Å¹¡×¤ò±Ä¤ß¡¢Å¹ÊÞ·ó½»Âð¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Æ£°æµÁÀµ¤µ¤ó¡ÊÅö»þ78ºÐ¡Ë¤ÈºÊ¤Î¤¨¤Ä»Ò¤µ¤ó¡ÊÆ±74ºÐ¡Ë¤¬ÄÁ¤·¤¯µ¯¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£ÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿Æ±¤¸ÉßÃÏÆâ¤ÎÊÌÂð¤Ë½»¤àÉ×ÉØ¤ÎÄ¹ÃË¤Î²Ç¤¬¹ç¸°¤Ç²°Æâ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¿²¼¼¤Ç2¿Í¤¬Æ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤·»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ÏÅìµþ¥á¥È¥íÅìÀ¾ÀþÆîº½Ä®±Ø¤«¤éËÌ¤ËÌó1¥¥íÎ¥¤ì¤¿´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¡£Æ£°æ¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï»ö·ï¤Î40Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¼Á²°¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÃó¼Ö¾ì¤ä¥¢¥Ñー¥È¤â½êÍ¡¢»ñ»º²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£µÁÀµ¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¤ÏÄ®Æâ²ñ¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¿ÍË¾¤Î¸ü¤¤¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åð¤ß¤Î¥×¥í¤ÎÈÈ¹Ô¤¬Ç»¸ü¤È¤ß¤é¤ì¤¿¤¬
110ÈÖÄÌÊó¤ò¼õ¤±¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡¤Ï¡¢1³¬¤Î¿²¼¼¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Î²¼¤ËµÁÀµ¤µ¤ó¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¤Ï¤¨¤Ä»Ò¤µ¤ó¤¬ÉÛÃÄ¤ò¤«¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç»àË´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎËµ¤Ë¾²¤Î´Ö¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¾Ý²ç¡Ê½Å¤µ5¥¥í¶¯¡¢Ä¹¤µ70～80¥»¥ó¥Á¡¢Ä¾·ÂÌó8¥»¥ó¥Á¡Ë¤¬·ì¤Î¤Ä¤¤¤¿¾õÂÖ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¡£2¿Í¤È¤â¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¿²¹þ¤ß¤ò½±¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤È¿äÄê¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢É÷Ï¤¾ì¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤¬¡ÖÆÍ¤ÇË¤ê¡×¤È¤¤¤¦¼ê¸ý¤Ç³ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¸°¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡Ö¸Í³°¤·¡×¤È¤¤¤¦¼ê¸ý¤ÇÁëÏÈ¤ò³°¤·ÅÚÂ¤Ç¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Åð¤ß¤Î¥×¥í¤Ë¤è¤ëÈÈ¹Ô¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¿äÄê¤µ¤ì¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢¼¼Æâ¤Ï¹Ó¤é¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶â¸Ë¤ò³«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë·ÁÀ×¤â¤¢¤Ã¤¿¡ÊÈÈ¿Í¤¬¼êÂÞ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯»ØÌæ¤Ï¸¡½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¡£
ÉÔ²Ä²ò¤Ê¤Î¤Ï¿²¼¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸½¶â100Ëü±ß¤Î»¥Â«¤¬¼ê¤Ä¤«¤º¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤¬¼¼Æâ¤Î¤É¤³¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¶âÌÜÅö¤Æ¤ÎÈÈ¹Ô¤Ê¤é¸½¶â¤¬Åð¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤¤¤«¤Ë¤âÉÔ¼«Á³¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¡¢Èï³²¼ÔÉ×ÉØ¤Ï»ö·ïÁ°Æü¤Î9Æü¤Î21»þÁ°¡¢Æ£°æ¤µ¤óÂð¤Î¶á¤¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Ä®¤Î²ñ¹ç¤Ë»²²Ã¤·¡¢2¿ÍÂ·¤Ã¤Æµ¢¤ë»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢»ö·ïÅöÆü¤Î¸áÁ°10»þº¢¤Ë¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Î¿¦°÷¤¬Ë¬¤Í¤¿¤â¤Î¤Î±þÅú¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£»ö·ï¿ôÆüÁ°¤Ë¤ÏÎ¢Ìç¤¬³«¤±¤é¤ì¤ëÈï³²
¤Þ¤¿»ö·ï¤Î¿ôÆüÁ°¡¢²¿¼Ô¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ£°æ¤µ¤óÂð¤ÎÎ¢Ìç¤¬³«¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Èï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Î¢Ìç¤ÏËÉÈÈ¤Î¤¿¤á¤·¤Ã¤«¤ê»Ü¾û¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬ÇË¤é¤ìÉßÃÏÆâ¤Ë¿¯Æþ¤µ¤ì¤¿·ÁÀ×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÅðÆñ¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·Ù»¡¤Ø¤ÎÆÏ½Ð¤Ï¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤éËÜ»ö·ï¤Ï¶¯Åð»¦¿Í¤È¤·¤ÆÁÜºº¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Á°µ¤Î¤è¤¦¤Ë100Ëü±ß¤¬¼ê¤Ä¤«¤º¤Î¾õÂÖ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÆ£°æ¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ëº¨¤ß¤ò»ý¤Ä´é¸«ÃÎ¤ê¤Ë¤è¤ë±åº¨¤¬Æ°µ¡¤À¤Ã¤¿µ¿¤¤¤âÉâ¾å¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¶§´ï¤¬¼¼Æâ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¾Ý²ç¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÈÈ¿Í¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤á¶§´ï¤ò»ý¤¿¤º¤Ë²°Æâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬»ö¼Â¤Ê¤é±åº¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ä¤Ï¤êÊªÅð¤ê¤ÎÀþ¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤ÆÆ£°æ¤µ¤óÉ×ÉØ¤ò»¦³²¤·¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤«¡£²¿¤¬ÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
