2025年は、大阪・関西万博の開催など明るい話題があった一方で、物価高や国際情勢の緊張、自然災害に翻弄された一年でもありました。
混沌とした社会の中で、私たちは変化とどう向き合い、どんな心持ちで新年を迎えれば良いのでしょうか。来る2026年の展望と運を切り拓く手がかりを、社会運勢学の第一人者・村山幸徳氏の『展望と開運2026』から読み解きます。バイオリズムと家庭運を、新しい年をしなやかに歩むための指針として活用してください。
■生まれ年から本命星を探す
個人の運勢（下の記事）は、自分の生まれ年に巡っていた九星の本命星で見ます。年の変わり目は節分とし、2月3日生まれまでは前年で見ます。
■「五黄土星」2026年のバイオリズム
2026年の運勢は激しく揺れる。一方で周囲は落ち着きを見せ、ときに冷たさを感じさせる。自身と周囲とのギャップが不安を生み出すが、それによって自身が小さくまとまらないこと。王者たる自覚を持って、夢に邁進したい。
自身と周囲のテンションが最も乖離するのは4月。ここで動かない周囲に対して不満を爆発させないように。どこまでも静かに、ひたすらに目標へ向かう決意が欲しい。ここで周囲との関係を悪化させると、10月に運勢が落ち込んだときに、周囲が差し出す救いの手を素直にとれなくなってしまう。
2027年は坎入（かんにゅう）するとはいえ、年末はまだまだ運勢がつよい。最後の最後までひたすらに向上を目指す一年としよう。
■「五黄土星」家庭と健康
2026年は家族の心も一つにまとめ上げなければならない。純真無垢に向かう夢があるのは良いことだけれど、それによって家族を蔑（ないがし）ろにするようでは開運など遠い。仕事で忙しい一年を心置きなく活動するために、予め家族には仕事で家を空けることが多くなることを丁寧に説明をしておくように。
とはいえ、「説明したから家のことをしなくて良い」という訳ではない。月に2回は夫婦で出かけるように。出かける先は美術館か映画館か。できれば遠方にまで足を伸ばすべきだろう。出かける距離と二人の心の距離は反比例の関係を持っている。労力を使うほどに、夫婦関係は温かさを取り戻すことだろう。
健康運はつよいとは言えない。どれだけ忙しくとも、月に2回は「完全オフ」の日を設けるべきだと思う。また、2026年は頭が冴えるからこそ、寝室にスマホを持ち込むことは厳禁だ。ただでさえ低くなりがちな睡眠の質をさらに低下させかねない。
また、入浴の時間にも気を使いたい。入眠時には体温の低下が重要だ。寝る直前に入浴すれば体温が下がりにくく、入眠の妨げとなる。生活リズムも見直すべきときに来ている。
特に10月は運勢の落ち込みとともに健康面でも問題が生じやすい。ここで体力的に無理が積み重なっていると、高熱を出して寝込んでしまいかねない。肺炎や扁桃炎（へんとうえん）を起こすかもしれないから、十分に注意をしておくことだ。
著＝村山幸徳／『展望と開運2026』