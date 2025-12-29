タイムマシーン3号・関太、芸名“デブデブクソクソン”になりそうだった…回避できた理由
お笑いコンビ・タイムマシーン3号の関太（46歳）が、12月28日に放送されたバラエティ番組「サンキュ！ウィッチマン」（日本テレビ系）に出演。芸名が「デブデブクソクソン」になりそうな流れを変えてくれたという、サンドウィッチマン・伊達みきおに感謝を伝えた。
人気芸能人が恩人へ年に一度の特大の“ありがとう”を伝えるというコンセプトの同番組。サンドウィッチマンに感謝を伝えたいと、20年以上と古い付き合いタイムマシーン3号が登場する。
タイムマシーン3号の関は「数え切れないほどの感謝がある。僕は特に。伊達さんと一緒にご飯行って、もともとは（東京ダイナマイトの）ハチミツ二郎さんに『芸名をつけたらどうだ？』って、売れない時期に。（本名は）『関智大（ともひろ）』っていうんですけど、2つ候補考えたんです。1個は『関太』、いま、その『太』をつけて『関太』でやってるんですけど、もう1個が『デブデブクソクソン』はどうだって。ハチミツさんが言って、伊達さんがやんわり『太』に持って行ってくれた。伊達さんいなかったらたぶん『デブデブクソクソン』になってた」と話し、「非常に感謝しております」と語った。
