BMSG¤Î¿·¥°¥ë¡¼¥×¡¦STARGLOW¤¬ÅÐ¾ì¡ª 5¿Í¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤«¤éº£Ç¯9·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦STARGLOW¡£¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤Ç¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÈà¤é¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ STARGLOW¤ò°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¤«¡©
TAIKI¡¡°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
KANON¡¡¹¥¤¤Ê²»³Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¶ñ¹ç¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ADAM¡¡°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤Ê¤éÆ°Êª±à¡£
GOICHI¡¡¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©
ADAM¡¡Â¿ÍÍ¤ÊÆ°Êª¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¼«Í³¤ËÁû¤¤¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È·è¤á¤é¤ì¤¿Ý£¤ÎÃæ¤Ç¸ÄÀ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡£
KANON¡¡¤É¤ó¤ÊÆ°Êª¡©
ADAM¡¡RUI¤Ï¥¯¥¸¥ã¥¯¤Ç¡¢TAIKI¤Ï¥µ¥¤¡¢KANON¤Ï¥Ê¥Þ¥±¥â¥Î¡¢GOICHI¤¬¥é¥¤¥ª¥ó¤«¤Ê¡£
TAIKI¡¡ADAM¤Ï¥Ë¥Û¥ó¥¶¥ë¡£
ADAM¡¡¤Ç¤â¤ª¿¬¤ÏÀÖ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
KANON¡¡Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤ç!!
RUI¡¡ËÍÅª¤Ë¤Ï¡¢Æ°Êª±à¤è¤ê¿åÂ²´Û¤ÎÊý¤¬¶á¤¤¤«¤Ê¤¡¡£Æ±¤¸¿åÁå¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤µ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¤ª¸ß¤¤»É·ã¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡£
TAIKI¡¡±Ë¤®Â³¤±¤ë¥Þ¥°¥í¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢STARGLOW¤ÏÁö¤ê½Ð¤·¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡£GOICHI¤Ï¡©
GOICHI¡¡¾®³ØÀ¸½¸ÃÄ¡Ä¡£
KANON¡¡¤Ê¤ó¤«¥¤¥ä¤À¤Ê¡£
GOICHI¡¡Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â½ã¿è¤Ë¼«¸ÊÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡£Ìµ¼Ùµ¤¤Ë²»³Ú¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢»Ò¶¡¿´¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡ª
¨¡¨¡ ÍèÇ¯1·î21Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØStar Wish¡Ù¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¤«¡©
TAIKI¡¡¥Þ¥¸¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤è¤Í¡£
GOICHI¡¡STARGLOW¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶Ê¡£
KANON¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡ª ¥Þ¥¸¤Ç¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯¤ß¤ó¤Ê¤ËÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
TAIKI¡¡MV¤â¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤è¤Í¡£
ADAM¡¡¤¢¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÃæ¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¼Ô10¿Í¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥Ð¥é¡¼¥É¶Ê¡ÖPIECES¡×¤ÎSTARGLOW¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¤Í¡£
RUI¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¿·Ï¿¶Ê¤¬2¶Ê¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤É¤ì¤â¤ß¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯Ä°¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤¡¡Á¡£
GOICHI¡¡1·î¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¤Í¡£
KANON¡¡¡ÖBMSG FES¡Ç25¡×¤Ë¤Ï½Ð¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤À¤±¤ÎÁ°¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¤½¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë!!
RUI¡¡¤Þ¤º¤ÏµÒÀÊ¤ÎÃ¼¤Ã¤³¤«¤éÃ¼¤Ã¤³¤Þ¤ÇËÍ¤¿¤Á¤ò´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤òÆÏ¤±¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¡£
¨¡¨¡ ¤³¤ì¤«¤éSTARGLOW¤Î5¿Í¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
TAIKI¡¡¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡¢¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ä¥¢¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£
RUI¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡£47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¥é¥¤¥Ö¤·¤Æ¤«¤é³¤³°¤ò½ä¤ê¤¿¤¤¡£
GOICHI¡¡¡ÖVIVA LA ROCK¡×¡ÖROCK IN JAPAN FESTIVAL¡×¤È¤«¡¢Âç·¿¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¥Ö¥Á¤«¤Þ¤·¤¿¤¤¡£ËÍ¤¿¤Á¤ò¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ÎÁ°¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤¡¡£
TAIKI¡¡¤½¤·¤Æ¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï³¤³°¤Ë¡£
KANON¡¡³¤³°¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ê¤é¡©
Á´°÷¡¡¥³¡¼¥Á¥§¥é!!!
KANON¡¡ÌÜÉ¸¤À¤è¤Í¡£
ADAM¡¡¤½¤ì¤Ç¿ôÇ¯¸å¡¢TAIKI¤¬¡Ö¥³¡¼¥Á¥§¥é¤Ë¤âÎ©¤Ã¤¿¡×¤Ã¤Æ¥é¥Ã¥×¤¹¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤ï¤±¤Í¡£
GOICHI¡¡¡Ö14th Syndrome¡×¤ÎTAIKI¥Ñ¡¼¥È¡ª
TAIKI¡¡¡Ê¥é¥Ã¥×¤Ç¡Ë¡ÖÉðÆ»´Û¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¢¥É¡¼¥àÁ´¤ÆÎ©¤Ã¤¿¡¢¥³¡¼¥Á¥§¥é¥Õ¥§¥¹¤Ë¤â½Ð¤¿¡¢¤¢¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¡©¡×
GOICHI¡¡¤½¤ì¤Ï¥¨¥â¤¤¡ª
KANON¡¡¤½¤·¤Æ¹ñºÝÅª¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¡ª
ADAM¡¡¤µ¤é¤Ë¤µ¤é¤Ë¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤âÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¤É¤³¤«¤ÎÀ±¤Ç¥é¥¤¥Ö¤È¤«¡ª
TAIKI¡¡¤Ç¤Ã¤«¤¤Ì´¤À¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
RUI¡¡¤Ç¤âµ±¤¯À±¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤À¸«¤ÌÀ¤³¦¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Í¡ªSTARGLOW
¥¹¥¿¡¼¥°¥í¥¦¡¡BMSG¼çºÅ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿5¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£ÍèÇ¯1·î21Æü¤ËÂÔË¾¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØStar Wish¡Ù¤¬¤¤¤è¤¤¤è¥ê¥ê¡¼¥¹¡ª 1·î31Æü¡¢2·î1Æü¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤â³«ºÅ¡£RUI
¥ë¥¤¡¡2007Ç¯6·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¿§µ¤°î¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£¸½Ìò¹â¹»À¸¤Ç¡ÖÊü²Ý¸å¡¢°ì¿Í¤Ç¥¹¥¤¡¼¥Ä½ä¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¼ñÌ£¤Ï¥²¡¼¥à¡£TAIKI¤À¤±¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¡£TAIKI
¥¿¥¤¥¡¡2007Ç¯7·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÉã¿Æ¤Î±Æ¶Á¤ÇÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥é¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¿Æ¤·¤à¡£¡Ö¥é¥Ã¥×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸·¤·¤¤¤ªÉã¤µ¤ó¤Ç¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òËÜµ¤¤Ç´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×KANON
¥«¥Î¥ó¡¡2006Ç¯4·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÄã²»¥Ü¥¤¥¹¤¬ÆÃÄ§¡£¡ÖÆü²º¡×Ì¾µÁ¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¤Ç¡¢¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î¡ØÂå¡¹ÌÚ¥¸¥ç¥Ë¡¼¤ÎÍ«Ýµ¤ÊÊü²Ý¸å¡Ù¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£GOICHI
¥´¥¤¥Á¡¡2006Ç¯12·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£Äã²»¥é¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ëÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÖÌîºÚ¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¶ì¼ê¡Ä¡£¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¿Í¤ò¸«¤¿¤¤´êË¾¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ï¡Ø¥¤¥±¥Ñ¥é¡Ù¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡×ADAM
¥¢¥À¥à¡¡2005Ç¯4·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤Ç¡¢°ìÈÌ¸øÊçÏÈ¤«¤é¸«»ö¹ç³Ê¡£¥À¥ó¥¹Îò¤Ï¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÎ³Ú¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î²ÎÀ¼¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡£
RUI¤µ¤ó¡¦¥É¥Ã¥¥ó¥°¥³¡¼¥È\107,800¡ÊDISCOVERED TEL. 03-3463-3082¡Ë¡¡¥·¥ã¥Ä\27,500¡ÊKICS DOCUMENT./HEMT PR TEL. 03-6721-0882¡Ë¡¡¥¿¥¤\14,300¡ÊLITTLEBIG¡Ë¡¡¥Ñ¥ó¥Ä\30,800¡ÊLAD MUSICIAN/LAD MUSICIAN HARAJUKU TEL. 03-3470-6760¡Ë¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È»äÊª
TAIKI¤µ¤ó¡¦¥¸¥ã¥±¥Ã¥È\88,000¡ÊLITTLEBIG¡Ë¡¡¥·¥ã¥Ä\26,400¡ÊLAD MUSICIAN/LAD MUSICIAN HARAJUKU¡Ë¡¡¥¿¥¤\22,000¡ÊGALAABEND/3RD¡Îi¡ÏVISIONPR TEL. 03-6427-9087¡Ë¡¡¥Ñ¥ó¥Ä\17,600¡ÊAIVER/Sian PR TEL.03-6662-5525¡Ë¡¡¥á¥¬¥Í\25,740¡ÊRay-Ban/Luxottica Japan Customer Service TEL. 0120-990-307¡Ë¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È»äÊª
KANON¤µ¤ó¡¦¥¸¥ã¥±¥Ã¥È\102,300¡ÊAllsaints/Allsaints Japan¡¡ask@allsaints.jp¡Ë¡¡¥·¥ã¥Ä\33,000¡ÊANARCHIST TAILOR/Sian PR¡Ë¡¡¥¿¥¤\14,300¡ÊLITTLEBIG¡Ë¡¡¥Ñ¥ó¥Ä\44,000¡ÊGALAABEND/3RD¡Îi¡ÏVISIONPR¡Ë¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È»äÊª
GOICHI¤µ¤ó¡¦¥¸¥ã¥±¥Ã¥È\79,200¡ÊNaNo Art/JOYEUX TEL. 03-4361-4464¡Ë¡¡¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥·¥ã¥Ä\28,600¡ÊYONLOKSAN/HEMT PR¡Ë¡¡¥·¥ã¥Ä\36,300¡ÊLITTLEBIG¡Ë¡¡¥Ñ¥ó¥Ä\6,930¡ÊCasper John/Sian PR¡Ë¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È»äÊª
ADAM¤µ¤ó¡¦¥É¥Ã¥¥ó¥°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È\176,000¡ÊSALMAN/PLAYMONKEY¡¡info@playmonkey.inc¡Ë¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È»äÊª
¼Ì¿¿¡¦»³º¬ÍªÂÀÏº¡ÊTRON¡Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦Ç½¾ë ¾¢¡ÊTRON¡Ë¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¦°Ëß·ÌÀÆü²Ö¡¡¹â¾¾¤ì¤¤¡¡ÄÅÃ«À®²Ö¡Ê°Ê¾åMASTER LIGHTS¡Ë ¼èºà¡¢Ê¸¡¦¾®Àôºé»Ò¡¡ÎëÌÚ·ÃÈþ
anan 2476¹æ¡Ê2025Ç¯12·î17ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê