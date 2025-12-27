風間俊介、藤原紀香、高島礼子…『ザワつく！大晦日』ドラマ超豪華ゲスト一挙解禁！

長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が、豪華ゲストとともに2025年をしめくくる『ザワつく！大晦日』。

今年は『ザワつく！大晦日』と、人気スピンオフ企画『ザワつく！音楽会』の“昭和歌謡ライブで！年越しSP”の豪華2本立てだ。

『ザワつく！大晦日』ブロックでは、ドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』との全面コラボで、本格ミステリー『ザワつく！大追跡 “高嶋ちさ子殺人事件!?”〜カラス天狗が舞う夜は〜』が放送される。

一茂、良純、ちさ子、そして高橋茂雄に加え、ドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』で豪華トリプル主演を務めた大森南朋、相葉雅紀、松下奈緒をはじめ、『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』を彩った伊藤淳史、郄木雄也、足立梨花、丸山礼、野村康太、そして係長役の光石研といった「SSBC強行犯係」チームや、「はう！」でお馴染み・捜査一課長役の遠藤憲一、そして内閣官房長官役の佐藤浩市も満を持して登場が決定。

ほかにも矢柴俊博、ワタナベケイスケ、本田大輔、宮地真史、水嶋凛、横山涼といったレギュラーメンバーも参戦する。

ゲストには、これまでに土屋太鳳、三浦翔平、山崎育三郎といった主役作多数を誇る豪華俳優陣の参戦が発表されているが、このたびドラマ出演キャストが一斉解禁となり、いよいよ『ザワつく！大追跡 “高嶋ちさ子殺人事件!?”〜カラス天狗が舞う夜は〜』がその全貌をみせようとしている。

◆超豪華俳優陣が続々参戦！

年の瀬にふさわしく、豪華俳優陣が集結するドラマ『ザワつく！大追跡 “高嶋ちさ子殺人事件!?”〜カラス天狗が舞う夜は〜』。

この作品に、風間俊介、藤原紀香、高島礼子、郄嶋政伸、小澤征悦、西岡紱馬ら日本を代表する名優たちが参戦することが決定した。

他にも山村紅葉、神保悟志、小沢真珠、遊井亮子、八木亜希子、袴田吉彦、ゆうちゃみ、篠田麻里子と、ミステリードラマはもちろん幅広い作品で活躍する人気俳優たちが集結。

さらに、トップキャスターの有働由美子までもが参戦することに。今回テレビドラマ初出演となる彼女は、いったいどんな演技を見せてくれるのか？

そして、この錚々たる名優たちがははたしてどんな役で登場するのか？