「セブン×ちいかわ」コラボ第2弾は26日スタート。作品に登場する和洋スイーツが登場だよ

セブン-イレブンは、人気キャラクター「ちいかわ」とコラボした冬のキャンペーン第2弾を、2025年12月26日から開催します。

こんなかわいいの買うしかないじゃん！

原作のエピソードをモチーフにしたスイーツ5商品が登場し、26年1月8日まで楽しめるLINEスタンプラリーも実施。ちいかわファンなら見逃せないコラボ企画が新たに始まります。

買いたくなるラインアップ

・ちいかわのころころプチパンケーキ

やさしい甘さが嬉しいプチパンケーキ。ちいかわとうさぎが一緒に食べていた巨大パンケーキを、食べやすいサイズで再現しています。

値段は300円。12月23日から順次販売されます。

・すっごい食べ物 いなりあげもち

ハチワレがちいかわに「共有」したかった、すっごい食べ物を表現した「いなりあげもち」。甘辛い油揚げが特徴です。

値段は259円。12月25日から順次販売されます。

・もっちりホットク チョコレート

もちもち食感にビターなチョコレートを合わせたホットク。ちいかわとリボンをなくしてしまったハチワレが食べていたおやきをイメージしたスイーツです。

値段は270円。沖縄県を除く全国で12月25日から順次販売されます。

・いちごミルクプリン

果肉入りいちごジュレをのせた甘酸っぱいプリン。ラッコが"一服"したいと思ったいちごミルクの味わいを表現しています。

値段は280円。12月26日から順次販売されます。

・跳ねる！でっかいざくざくカステラ

ザラメのざくざく食感がアクセントの大きなカステラ。ちいかわたちが飛び跳ねていたザラメ付きカステラをイメージしています。

値段は429円。12月30日から順次販売されます。

12月26日から26年1月8日の期間中、セブン-イレブンの店内にあるQRコードを読み込むと、ちいかわオリジナルLINEスタンプを集められます。

4店舗で全種類のスタンプを集めると、抽選で限定グッズがもらえるチャンスも！冬の散策と一緒に楽しみたい企画です。

【賞品の詳細】

・ちいかわオリジナルスマホ壁紙

スタンプを2個集めるともれなくもらえる壁紙は、全4種類。26年1月15日23時59分までダウンロードできます。正月モチーフのデザインがとてもキュートです。

・ちいかわオリジナルスタンプセット

ちいかわたちが描かれた実物のスタンプ8個のセットが抽選で100人に当たります。

応募に必要なスタンプは4個で、1枚の台紙につき1回応募可能です。なお、最大4回まで応募できます。

応募期限は、26年1月15日23時59分まで。

スタンプラリーと同期間の12月26日から26年1月8日まで、 セブン-イレブン公式X（旧Twitter）アカウントを対象にしたSNSキャンペーンも実施されます。

セブン-イレブンの公式Xアカウントをフォローし、「#ちいかわと冬をもっとたのしんじゃお」のハッシュタグを付けて引用ポストするだけ。

抽選で50人に、「ちいかわオリジナルデザイン 中華まんビーズクッション（うさぎ）」が当たります。

ほかにも見逃せないコラボ商品が満載！

・おやつカンパニー ブタメン太麺スナック とんこつ味

「ちいかわ」コラボのパッケージで登場する太麺スナック。とんこつ味の濃厚な風味が楽しめるお菓子で、ちいかわの世界観とともに"食べ歩き"気分を味わえます。

値段は257円。12月17日から販売中（一部店舗を除く）。

・明星 チャルメラ ちいかわラーメン 豚骨醤油味

豚骨醤油のコク深い味わいと、ちいかわキャラクター入りのパッケージが楽しいインスタントラーメンです。

値段は321円。12月27日から順次販売されます（一部店舗を除く）。

・鬼辛カレーポテトスティック

辛さがクセになるポテトスティック。パッケージには「ちいかわ」モチーフがあしらわれ、辛味とかわいさのギャップが魅力的です。

値段は327円。26年1月24日から順次発売されます（一部店舗を除く）。

・ちいかわステンレスタンブラー

ちいかわたちのデザインが映えるステンレスタンブラーは、パステルピンクとウォームレッドの2種類登場。

どちらも飲み口外径約8.6cm×高さ約15cmの使いやすいサイズで、ホット・コールド両方のドリンクに対応しています。

値段は各2420円。12月26日から順次販売されます（一部店舗を除く）。

・ちいかわオリジナルエコバッグ

普段使いにも便利なオリジナルエコバッグ。

サイズは、横約29cm×高さ約53cm。収納したときのサイズは、横約12.5cm×高さ約17cm。

コンビニでちょっとした買い物をするのにぴったりなサイズ感です。

おやつカンパニー「ブタメン太麺スナック とんこつ味」から「ちいかわオリジナルエコバッグ」のコラボ商品は、レシート応募抽選キャンペーン対象外です。

(C)nagano