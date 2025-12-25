脱・税理士の菅原氏が会社都合変更の裏技を解説!『これ知らないで損する人が本当に多い…退職理由を変えるだけで失業手当を増やす方法を解説します!』
脱・税理士の菅原氏が『これ知らないで損する人が本当に多い…退職理由を変えるだけで失業手当を増やす方法を解説します!』と題した動画を公開し、自己都合退職として処理された離職者が後から会社都合へ変更し、失業手当の受給条件を改善できる仕組みを詳述した。菅原氏は冒頭で「自己都合退職では受給まで1ヶ月以上の制限期間が発生するが、特定受給資格者や特定理由離職者に該当すれば最短7日で受給が開始され、給付日数も大幅に増える」と述べ、多くの離職者が制度を知らずに不利益を被っている現状を指摘した。
菅原氏によれば、雇用保険上の離職者は一般離職者、特定受給資格者、特定理由離職者の3種に分類される。特定受給資格者は会社の倒産や解雇のみならず、賃金の3分の1以上の未払い、15%以上の賃金減額、3ヶ月連続45時間以上の残業、退職勧奨、事業所移転による通勤困難などが該当する。特定理由離職者は病気や怪我、妊娠・出産、家族の介護、希望退職募集への応募といった正当な理由がある自己都合退職を指し、いずれも会社都合と同等の優遇措置が受けられる。
具体例として菅原氏は「営業職から事務職へ急に配置転換され給与が大幅減額されたケース」や「長時間残業が常態化して退職した事例」を挙げ、これらが会社都合認定の対象となり得ると説明した。雇用保険加入20年以上の場合、自己都合では最大150日分の給付が会社都合では最大330日分となり、1年未満の加入者でも会社都合なら90日分を受給できる。さらに自治体によっては国民健康保険や住民税の特例措置も適用され、経済的恩恵は失業手当にとどまらない。
変更手続きはハローワークへの申し出により開始され、約1ヶ月の精査期間を経て認定される。ハローワークは会社側に事実確認を行うため申請者の匿名性は限定的だが、給付日数の増加は生活資金や再就職活動の余裕に直結する。菅原氏は「離職票の段階で特定受給資格者や特定理由離職者のチェックシートがあれば周知が進むはずだが、ハローワーク側の業務負担増を避けるため積極的な案内がなされていない」と制度運用の課題を示唆した。退職理由の変更可能性を認識し、該当条件を整理した上でハローワークへ相談することが、離職者にとって重要な権利行使となる。
