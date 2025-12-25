ムン・サンミン、日本公式X開設 ドラマ『シュルプ』『ウエディング・インポッシブル』や『Music Bank』MCで活躍
韓国の俳優ムン・サンミンの日本公式Xがオープン。また、日本での活動を株式会社インタラクティブメディアミックス（IMX）がサポートしていくことが発表された。
【動画】日本のファンにメッセージしたムン・サンミン
ドラマ『シュルプ』や『深夜2時のシンデレラ』などで主演を務め、『Music Bank』MCとしても活躍する韓国の次世代スター俳優ムン・サンミン。今回、日本公式Xを開設する。
ムン・サンミンは、2019年にドラマ『クリスマスが嫌いな4つの理由』で主演としてデビューし、以降ドラマ『シュルプ』や『ウエディング・インポッシブル』、『深夜2時のシンデレラ』など、さまざまな人気作で主演を務めてきた。
『シュルプ』では、190センチの長身と抜群のビジュアル、そして安定した演技力で注目を集め、『第59回 百想芸術大賞』TV部門 新人演技賞（男性）をはじめとする数々の授賞式で受賞。さらに、『深夜2時のシンデレラ』では、外見と性格、財力まで完璧な財閥3世ソ・ジュウォンを演じ、韓国内外から人気を博した。
OTTプラットフォームRakuten Vikiによると、公開初週にアメリカ、ブラジル、メキシコ、イギリス、スペインなど計122ヶ国のランキングで視聴者数1位を記録。日本では、フジテレビのOTTサービスFODで、公開初日にアジアドラマジャンル1位を獲得し、次世代スターらしい存在感を示した。
2026年1月3日よりU-NEXTにて配信予定のKBS新ドラマ『愛する盗賊様よ』では、ナム・ジヒョン演じる逃亡中の盗賊を追う若き君主イ・ヨル役を演じ、運命に導かれた2人の初々しく切ない恋の行方に期待が高まっている。
また、“スターの登竜門”と呼ばれている韓国KBSの音楽番組『Music Bank』のMCとしても現在活躍しており、昨年に続き今年も『KBS演技大賞』のMCに抜てきされるなど、柔らかな雰囲気のビジュアルと安定した司会で多くの視聴者から愛されている。
