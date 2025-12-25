これで君もニュータイプ。

プレミアムバンダイが、機動戦士ガンダムシリーズのグッズとして、アムロ・レイのトランクスを発売します。正直、こんなこと夢にも思っていませんでした。考えた人、天才かも。目の付け所がすごい。

Image: プレミアムバンダイ

発売されるのは、作中でアムロが履いていたトランクスを元にデザインされたもの。しかも2バージョンあります。

Image: プレミアムバンダイ

こちらは「機動戦士ガンダム」バージョン。素朴なトランクスのデザインで、「AMURO RAY」というプリントがあります。ということは、これは自前のトランクスですかね。パンツに名前書いておかないとなくしちゃいますから。

Image: プレミアムバンダイ

もう1種類が「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」バージョン。こちらはちょっと大人っぽいカラーリング。ワンポイントとしてアムロのパーソナルマークがプリントされています。推測するに、こちらは連邦軍から支給されたものでしょうか。

サイズはS、M、Lの3種類。価格は4,070円となっております。現在予約受付中となっており、予約締め切りは2026年3月31日23時。商品の発送は2026年4月の予定です。

Source: プレミアムバンダイ