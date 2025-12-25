この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で「【2025年最新】シニアでも簡単！LINEプロフィール設定完全ガイド」と題した動画を公開。多くの人が初期設定のまま使いがちなLINEのプロフィールについて、自分らしく、かつ相手に誰であるか分かりやすくするための基本的な設定方法を解説した。



まず、ひらい先生氏はプロフィール設定画面へのアクセス方法から説明。LINEアプリのホーム画面右上にある歯車マーク（設定）をタップし、次に表示される画面の最上部にある「プロフィール」を選択することで、設定画面に移行できるという。



プロフィール画面では主に「アイコン写真」「背景写真」「名前」「ステータスメッセージ」の4項目が設定できると、ひらい先生氏は指摘する。同氏によると、各項目には次のような役割があるという。



「アイコン」は、自分が誰なのかを相手に伝えるための丸い形の写真部分である。一方、「背景」はプロフィール画面を開いた際にアイコンの後ろに表示される画像で、より自分らしさを表現できる場所だと説明した。



また、「名前」はトーク画面や友だちリストで相手に表示される自分の名称であり、「ステータスメッセージ」は名前の下に表示される短い文章で、近況や趣味などを伝えるのに活用できるとした。



初期設定のままだと誰からの連絡か分かりづらく、コミュニケーションに支障が出る可能性もある。簡単な設定を見直すだけで、友人や家族とのやり取りがより円滑になるだろう。この機会に自身のプロフィールを確認し、設定してみてはいかがだろうか。