ユーチューバー・ヒカル（34）が離婚発表から一夜明けた19日、自身のYouTubeチャンネルを更新。改めて現在の心境を語った。

実業家・進撃のノア（30）との「交際0日婚」は、わずか6カ月で終了した。前日の離婚発表動画は「200万」アクセスの反響があったというが「普段（自身の動画を）見ない人も来ている」といい、「今、僕が見るべきなのは山ではなく木なんだな、と考えた」と心境を明かした。

普段からの視聴者からは「“3日ぶりの更新が15分かよ”という声が多かった。“それが一番嫌だ”という声が多かった」と説明。「その声を今は聞くべきかなと思って。ネガティブなことを言い出したらキリがないですけど、前を向くという意味でも（動画の）投稿頻度を無視して届けています」と、自身のファンに対する思いを強調した。

撮影スタッフから「心機一転頑張るという感じになっているということ？」と問われると、「もちろん。てか、それしかなくない？」と即答。「結局、YouTubeがやりたい訳やから、もっと動画を撮りたい、出したいという思いが強かった」と話した。視聴者からのコメントに対しては「とやかく言われることに関してはどうしようもない。そこは一旦置いておいて、この状況でも“ヒカルチャンネルを見たい、楽しみたい”と言ってくれている人に向けて動画を出していきたい」と胸中を明かした。

この日、投稿された動画は3時間超の“長編”。過去に撮影したものだといい「最後まで目が離せない展開が起きた動画。いつ出そうかと思っていたが。今のタイミングがベスト」と説明した。