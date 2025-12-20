Ç¯Ëö¹±Îã¤ÎÃæ¹ñÇÀÌ±¹©¤ÎÄÂ¶âÌ¤Ê§¤¤ÌäÂê¡¢³Ø¼Ô¤ÏÀ©ÅÙ¾å¤Î¸Â³¦»ØÅ¦¡½¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯12·î17Æü¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡¦Îþ¹çÁáÊó¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÇ¯Ëö¤ÎÉ÷Êª»í²½¤·¤Æ¤¤¤ëÇÀÌ±¹©¡Ê½Ð²Ô¤®Ï«Æ¯¼Ô¡Ë¤ÎÄÂ¶âÌ¤Ê§¤¤ÌäÂê¤¬¡¢ÃÏÊýºâÀ¯¤Î°²½¤Ë¤è¤ê°ìÁØ¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÇ¯Ëö¤¬¶á¤Å¤¯Ãæ¡¢½Ð²Ô¤®Ï«Æ¯¼Ô¡ÊÇÀÌ±¹©¡Ë¤Ë¤è¤ëÄÂ¶âÌ¤Ê§¤¤¤Ø¤Î¹³µÄ³èÆ°¤¬³ÆÃÏ¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢¤³¤Î1½µ´Ö¤À¤±¤Ç¤âÃæ¹ñ³ÆÃÏ¤Ç10·ï°Ê¾å¤Î¹³µÄ³èÆ°¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¾Ò²ð¡£¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶è¤ä¸ÐËÌ¾Ê¤Ç¤ÏÏ«Æ¯¼Ô¤¬Æ»Ï©¤òÉõº¿¤·¤Æ»ÙÊ§¤¤¤òÁÊ¤¨¤¿¤Û¤«¡¢¹õÎ¶¹¾¾Ê¤Ç¤ÏÌ¤Ê§¤¤¤Ë¹³µÄ¤¹¤ëºî¶È°÷¤¬¹©»ö¸½¾ì¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¤Ë2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÎ©¤Æ¤³¤â¤ë»öÂÖ¤âÈ¯À¸¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÃ¤ËÉÔÆ°»ºÉÔ¶·¤ÎÄ¾·â¤ò¼õ¤±¤¿·úÀß¶È³¦¤Ï¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¸½¾ì¤Ç¤ª¶â¤ò¤â¤é¤¦¤Î¤¬Ç¯¡¹Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö2021Ç¯¤ÎÊ¬¤¹¤é¤Þ¤À¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈáÄË¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£°ìÉô´ë¶È¤Ç¤Ï¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÏ«Æ¯»þ´Ö¤Îºï¸º¤ä¼êÅö¤Î°ú¤²¼¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹Åì¾Ê¿¼¥»¥ó»Ô¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¤³¤ì¤òÉÔËþ¤È¤¹¤ë1½µ´Ö°Ê¾å¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥¤âÈ¯À¸¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Î°ÂÄê°Ý»ý¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¹ñÅö¶É¤ÏÂÐºö¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¶¦»ºÅÞÀ¯¼£¶É²ñµÄ¤Ç¤Ï´ë¶È¤äÇÀÌ±¹©¤Ø¤ÎÄÂ¶âÌ¤Ê§¤¤²ò¾Ã¤¬ÍèÇ¯¤Î½ÅÅÀ¹©ºî¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¡¢¡ÖÌ±À¸¤ÎºÇÄã¥é¥¤¥ó¤ò»à¼é¤¹¤ë¡×Êý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ºÇ¹â¸¡»¡±¡¤äÁ´¹ñÁí¹©²ñ¡ÊÏ«Æ¯ÁÈ¹çÁÈ¿¥¡Ë¤â¡¢°¼Á¤ÊÄÂ¶âÆ§¤ßÅÝ¤·¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·È³²½¤ä¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÍýÀÅª¡¦¹çË¡Åª¤Ê¸¢ÍøÊÝ¸î¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÄÌÃÎ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¯Ëö¤ÎÇÀÌ±¹©¤äÏ«»È¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦ÆîÍÎÍý¹©Âç³Ø¤ÎÀê¾¯²Ú¡Ê¥¸¥ã¥ó¡¦¥·¥ã¥ª¥Û¥¢¡ËÉû¶µ¼ø¤ÏÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤ÎºâÀ¯Æñ¤È¡¢»Ü¹©°Æ·ï¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏ«Æ¯¼Ô¤¬ÉÔÍø¤Ê¾ò·ï¤äÌµ·ÀÌó¤Ç¤ÎÏ«Æ¯¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¢Íø¼çÄ¥¤¬¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òµó¤²¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇÀÌ±¹©¤ÎÄÂ¶âÌ¤Ê§¤¤ÌäÂê¤Ï1990Ç¯ÂåËö¤«¤é¸²ºß²½¤·¡¢2000Ç¯Âå½é¤á¤Ë¤Ï¼Ò²ñÌäÂê¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡ÖÄÂ¶âÊÝ¾Ú¶â¡×À©ÅÙ¡Ê»Ü¹©¶È¼Ô¤Ë¤¢¤é¤«¤¸¤á°ìÄê³Û¤òÍÂ¤±¤µ¤»¡¢Ì¤Ê§¤¤»þ¤Ë¤½¤³¤«¤é»ÙÊ§¤¦»ÅÁÈ¤ß¡Ë¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Öº£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âËèÇ¯µð³Û¤ÎÌ¤Ê§¤¤¶â¤¬²ó¼ý¡¦¼¹¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤³¤½¤¬¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Î¸Â³¦¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±ºÇ¹âË¡±¡¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢22Ç¯9·î¤«¤é23Ç¯1·î¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´¹ñºÛÈ½½ê¤¬ºÛÄê¤ò²¼¤·¤¿ÇÀÌ±¹©¤ÎÄÂ¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¶Áè¤Ï15Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¡¢»ÙÊ§¤¤¤¬Ì¿¤¸¤é¤ì¤¿Áí³Û¤ÏÌó78²¯¸µ¡ÊÌó1700²¯±ß¡Ë¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë