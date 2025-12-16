アニメ「地獄楽 第二期」が、テレ東系ほかにて2026年1月11日23時45分より放送開始となる。最速配信はPrime Video、Netflix、Leminoにて毎週日曜24時15分より実施される。

本作は賀来ゆうじ氏が「少年ジャンプ＋」で連載していたマンガが原作。元・石隠れ最強の忍“画眉丸”と打ち首執行人・山田浅ェ門佐切が、「不老不死の仙薬」を持ち帰るため極楽浄土の島に向かう物語となっている。

第二期では一刻も早く仙薬を見つけて島から脱出しようとする画眉丸たちの前に、島を統べる化物・天仙たちが登場。そして仙薬を巡る戦いは、人間と天仙の全面対決に突入する。

また新キャラクターとして、鈴木崚汰さん演じる山田浅ェ門殊現、遊佐浩二さん演じる山田浅ェ門十禾、内田真礼さん演じる山田浅ェ門清丸、大原さやかさん演じる山田浅ェ門威鈴が登場することも明かされている。

「地獄楽 第二期」詳細

・放送開始日：2026年1月11日より毎週日曜23時45分～

・放送局：テレ東系ほか

・最速配信：Prime Video、Netflix、Leminoにて毎週日曜24時15分～

□「地獄楽 第二期」の放送・配信情報ページ

【TVアニメ『地獄楽』第二期 第一弾PV】【「地獄楽 第二期」あらすじ】

仙薬の手がかりを求め、島を統べる化物""天仙""の居城に着いた一行。

島からの生還には、もはや死罪人も執行人も関係なく協力が不可欠だった。

一方で、幕府は“山田浅ェ門殊現”を筆頭に神仙郷への追加上陸を命じていた。

そこには、画眉丸と因縁のある石隠れ衆の姿も。

一刻も早く仙薬を見つけて島から脱出しようとする画眉丸たちだったが、彼らの前に天仙たちが立ち塞がる。

仙薬を巡る戦いは“人間”と“天仙”の全面対決に突入する--!!

(C)賀来ゆうじ／集英社・ツインエンジン・MAPPA