この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

知っておきたい、チョコザップが直面した「無人経営」の落とし穴とビジネスモデルの欠点

株式会社アクア取締役の松原氏が、YouTubeチャンネル「ひとり開業チャンネル / by Build’s」で「チョコザップのFCを徹底解説/ビジネスモデルの欠点とは？【chocoZAP】」と題した動画を公開。急成長を遂げたchocoZAP（チョコザップ）のビジネスモデルと、フランチャイズ展開が抱える課題について鋭い視点で解説した。



松原氏はまず、チョコザップが月額定額制で24時間利用できる「コンビニスポーツジム」として、わずか3年で約1800店舗まで拡大した驚異的なスピードに言及。これは、スターバックスが約30年、すき家が約40年かけて達成した店舗数に匹敵する速さであると指摘した。



しかし、その急拡大の裏で、無人経営ならではの「マシンの故障」や「衛生問題」が多発。これが原因で、チョコザップはこの1年間、新規出店を抑制せざるを得なかったと松原氏は分析する。一方で、会員数は一時120万人を突破し、出店抑制後も約108万人が在籍。これにより、月間約30億円という安定した収益基盤が確立された。この強固な収益モデルを背景に、同社は次なる成長戦略としてフランチャイズ展開へと舵を切ったのである。



この動きに対し、松原氏は「フランチャイズ業界をなめている」と手厳しい。トップダウンで高速な意思決定を特徴とするチョコザップの経営スタイルは、加盟店オーナーとの共存共栄を基本とするフランチャイズモデルとは相容れないと主張。さらに、売上が最も利用回数の多い店舗に計上される仕組みは、自ら集客努力をした店舗に売上が上がるとは限らず、フランチャイズオーナーにとって不利な構造である可能性を指摘した。結論として、松原氏は「個人向きではない」と断言し、資本力のある法人が手がけるべきビジネスモデルであるとの見解を示した。