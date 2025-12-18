Ãæ´ÝÍº°ì¡¢µÙ¶È´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¹Í¤¨Êý¤ËÊÑ²½¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹¬¤»¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×
12·î17ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ø¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸µKAT-TUN¡¦Ãæ´ÝÍº°ì¤¬¡¢º£¸å¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛÃæ´ÝÍº°ì¡¢±ù¡õÌÅ¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤Ë¤Ê¤ë¤â¡ÄÂçÁÒÃéµÁ¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡Ö¤ª¤â¤í¤¤¾Ð¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×
ÈÖÁÈÃæ¡¢MC¤Î¼ãÎÓÀµ¶³(¥ª¡¼¥É¥ê¡¼)¤«¤é¡ÖºÇ¶á¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¤ª»Å»öÌá¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢Ãæ´Ý¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¸·Ì©¤Ë¤Ï1Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¡¢È¾Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤é¤Ï»Ï¤á¤Æ¤ë¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ãÎÓ¤«¤é¡Ö»Å»öºÆ³«¤µ¤ì¤Æ¡¢º£ÆüÃÏ¾åÇÈ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¸µ¤Î´¶¤¸¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Ãæ´Ý¤Ï¡Ö¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ç¼«Ê¬¤¬Â»¤«ÆÀ¤«È½ÃÇ¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÌ¤Ë¤¢¤ó¤Þ¤ê»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤Í¡¢°ìÃÊÍî¤·¤ÆËë¤òÊÄ¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¶Ð¤áÀÚ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬Â¿Ê¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¡ÖÏ·¸å¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¹Ô¤«¤º¤È¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹¬¤»¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æº£¤Á¤ç¤Ã¤È´¶¤¸¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Æ¡×¡Ö¤½¤Ã¤ÁÎÉ¤µ¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¿´¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡È»Å»ö¤ÎµÙ¶È´ü´Ö¤Ç·ò¹¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡É¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã·ò¹¯¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖºÇ¶á¡¢ÂÀÍÛ¤È¶¦¤Ëµ¯¤¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¡ÊÌë¡Ë10»þ¤°¤é¤¤¤Ë¿²¤¿¤ê¤È¤«¡£¡Èµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ê¤¡¡É¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£