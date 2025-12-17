¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¡ª ÃæÅç¤ß¤æ¤¤Î21Ç¯¤Ö¤êºÇ¿·MV½¸ ¡õ 2002Ç¯¤ÎÌ¾È×¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ºî¤¬ËÜÆüÆ±»þÈ¯Çä
11·î30Æü¤ËÄÌ»»49ËçÌÜ¡¢¼«¿È½é¤ÎÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ö°ì¼ù¡Ê¤¤¤Á¤¸¤å¡Ë¡×¡ÊDL¤Î¤ß¡Ë¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÃæÅç¤ß¤æ¤¡¢¼Â¤Ë21Ç¯¤Ö¤ê¤ÎMV½¸¡ØTHE FILM of Nakajima Miyuki ¶¡Ù¤È¡¢2000Ç¯Âå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSingles 2000¡Ù¤Î¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼È×¤¬Æ±»þÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÃæÅç¤ß¤æ¤¤Î²ÎÀ¼¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾¶Ê¤È¤È¤â¤Ë¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¡¢Ã¯¤â¤¬¤É¤³¤«¤ÇÄ°¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤ÃæÅç¤ß¤æ¤¤ÎÌ¾¶Ê¤ËºÆ¤Ó½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Î¾ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¦¥È¥ì¡¼¥é¡¼Æ°²è¤¬¸ø³«Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¥·¥ó¥°¥ë¶Ê7ºîÉÊ¤ÎMV¤È¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤µ®½Å¤ÊÆÃÅµ±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿
ÃæÅç¤ß¤æ¤¤ÎMV½¸¤ÎÂè3ÃÆ¤Ï2007¡Á2023Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¶Ê7ºîÉÊ¤ÎMV¤Ë²Ã¤¨¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ÎÍ½¹ðÊÔ¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Îµ®½Å¤ÊÆÃÅµ±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¡£
¼ýÏ¿¶Ê¤ÏÃæÅç¤ß¤æ¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥¢¥Ë¥½¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢±Ç²è¡Ø¥¢¥ê¥¹¤È¥Æ¥ì¥¹¤Î¤Þ¤Ü¤í¤·¹©¾ì¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ö¿´²»¡Ê¤·¤ó¤ª¤ó¡Ë¡×¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØPICU¾®»ù½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡Ù¼çÂê²Î¡Ö¶æ¡Ê¤È¤â¡Ë¤Ë¡×¡Ê2022Ç¯¡Ë¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç²Î¾§¤µ¤ì¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡Ù¼çÂê²Î¤Î¡ÖÇþ¤Î±´¡×¡Ê2014Ç¯¡Ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÅìµþÁ´ÎÏ¾¯½÷¡Ù¼çÂê²Î¡Ö²¸ÃÎ¤é¤º¡×¡Ê2012Ç¯¡Ë¡¢TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÆî¶ËÂçÎ¦¡Ù¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡Ö¹ÓÌî¤è¤ê¡×¡Ê2011Ç¯¡Ë¡¢±Ç²èÁ´¹ñÅìÊõ·Ï¡Ø¥¼¥í¤Î¾ÇÅÀ¡Ù¼çÂê²Î¡Ö°¦¤À¤±¤ò»Ä¤»¡×¡Ê2009Ç¯¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆMBSŽ¥TBS·Ï¡ØÀ¤³¦¥¦¥ë¥ë¥óÂÚºßµ¡È¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¡É¡Ù¼çÂê²Î¤À¤Ã¤¿¡Ö°ì´ü°ì²ñ¡×¡Ê2007Ç¯¡Ë¡£
¤³¤Îï£¡¹¤¿¤ëÌ¾¶Ê¤ò²§Ä¹ Íµ¡¢´Ø ÏÂÎ¼¡¢²¬ÅÄËûÎ¤¤Î3¿Í¤Î±ÇÁü¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÅ¸³«¤·¡¢¤³¤ÎºîÉÊ½¸¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤¬ËþºÜ¤ÎMV¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃÅµ±ÇÁü¤Ë¤Ï¡Ö¶ä¤ÎÎ¶¤ÎÇØ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡×¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØDr.¥³¥È¡¼¿ÇÎÅ½ê¡ÙÍ½¹ðÊÔ¡¢¡Ö°ì´ü°ì²ñ¡×¤¬¥Õ¥ë¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥·¥µ¥à¡ÙÍ½¹ðÊÔ¡Ê¡ö¡Ö¥à¡×¤Ï¾®Ê¸»ú¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¼çÂê²Î¡ÖÊé¾ð¡×¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤ä¤¹¤é¤®¤Î¶¿¡Ù¼çÂê²Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡Ê¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ë¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤ì¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ö¶æ¡Ê¤È¤â¡Ë¤Ë¡¡¤Î¡Ö¶æ¡×¤ÏËÜÍè¡¢µì»úÉ½µ¡£
ÃæÅç¤ß¤æ¤ ¡ÖTHE FILM of Nakajima Miyuki II¡×¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¦¥È¥ì¡¼¥é¡¼¡Ú¸ø¼°¡Û¡§
https://youtu.be/6z-ynADQEFY
°¦¤µ¤ìÂ³¤±¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤òµÏ¿¤·¤¿Ì¾È×Ãæ¤ÎÌ¾È×¤¬¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡õ¹â²»¼ÁCD¤ÇÁÉ¤ë
1994¡Á2000Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤È¡¢¤½¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶ÊÁ´14¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡ØSingles 2000¡Ù¤¬¡¢LA¤ÎÌ¾¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Þ¡¼¥«¥Ã¥»¥ó¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ÇºÆÈ¯Çä¡£¡ÖÃÏ¾å¤ÎÀ±¡×¡Ö¶õ¤È·¯¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¡×¡ÖÎ¹¿Í¤Î¤¦¤¿¡×¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¡ª¡×¡ÖÌ¿¤ÎÊÌÌ¾¡×¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡¦¥Æ¡¼¥ë¥é¥¤¥È¡×¡Ö»å¡×¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤ËÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë»þÂå¤Î¶õµ¤¤òÂª¤¨¤¿Ì¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¡£2002Ç¯¤ÎÈ¯Çä¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Î´Ö¤º¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤òµÏ¿¤·¤¿Ì¾È×Ãæ¤ÎÌ¾È×¡£
º£²ó¡¢LA¤Îµð¾¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃæÅç¤ß¤æ¤¤Î²ÎÀ¼¤ÎÁ¡ºÙ¤Êµ¡Èù¤ò¤è¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¤è¤êË¤«¤Ê²»Áü¤Ë¾º²Ú¡£¤½¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤òBlu-spec CD2¤Ë¼ýÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Â¤ê¤Ê¤¯¥Þ¥¹¥¿¡¼¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿²»¸»¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë1Ëç¡£»þÂå¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦Á´14¶Ê¡£
ÃæÅç¤ß¤æ¤ ¡ÖSingles 2000¡Ú¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦Blu-spec CD2¡Û¡×¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¦¥È¥ì¡¼¥é¡¼¡Ú¸ø¼°¡Û
https://youtu.be/kz_6TCrwCEM
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î»×¤¤½Ð¤È¤È¤â¤Ë¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«ºÅ
¥ä¥Þ¥Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Êhttps://www.instagram.com/yamahamusiccommunications¡Ë¤Ç³«ºÅ¡£
¡ØSingles 2000¡Ú¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦Blu-spec CD2¡Û¡Ù¡õ¡ØTHE FILM of Nakajima Miyuki ¶¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Î»×¤¤½Ð¤ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤ÆÊç½¸¤¹¤ë¡£¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥³¥á¥ó¥È¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç30Ì¾¤Ë¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡ÊÈóÇäÉÊ¡Ë¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¥³¥á¥ó¥ÈÊç½¸¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊç¤Ï2025Ç¯12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1609
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹´ØÏ¢¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤â°Ê²¼¤Ë½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡Ö¥¿¥ï¥é¥Ö¡ª¡×´ë²è¾ÜºÙ¡§
https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1602
¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È À¥Èø°ì»°¡õÅÄ²È½¨¼ù ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¡Ê¥È¡¼¥¯¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ¡Ë¾ÜºÙ¡§
https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1601
¡ØTHE FILM of Nakajima Miyuki ¶¡Ù¡õ¡ØSingles 2000¡Ú¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦Blu-spec CD2¡ÛÆ±»þ¹ØÆþ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ÜºÙ¡§
https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1603
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½ÉÅ¹ ÆÃÊÌÅ¸³«¡§
https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1605
ÃæÅç¤ß¤æ¤ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§
https://www.miyuki.jp/
ÃæÅç¤ß¤æ¤ ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§
https://twitter.com/miyuki_staff
