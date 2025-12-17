ラブブのぬいぐるみが買える！ポップマートが渋谷で「ホリデーイベント」開催《17日〜25日》

中国初のアートトイブランド「POP MART（ポップマート）」は、2025年12月17日から25日まで、「UNBOX JOY」と題したホリデーイベントを東京・渋谷キャストにて開催します。人気のLABUBU（ラブブ）のぬいぐるみの販売もあります。

ショップエリアのみ、初日から3日間（17日〜19日）は完全事前抽選制です。

3種のホットドリンクのカップに注目

会場は、屋外の「ホリデーガーデン」と室内の「ショップエリア」に分かれています。

屋外には誰でも自由に入れる「ホリデーガーデン」が登場し、Twinkle TwinkleやLABUBUなど、イルミネーションが光る空間で人気キャラクターと出会える特別な演出が散りばめられています。会場ではキャラクターのストーリーを知ることができるほか、壁紙などの限定コンテンツが隠されているサプライズも用意されています。

スペシャルドリンクが飲める！

日本初となるPOP MARTのドリンクカーも登場します。ホリデー気分を盛り上げる季節限定ホットドリンクを、Twinkle Twinkle、LABUBU、DIMOOのデザインが施されたカップで楽しめます。価格は各880円です。

・森のアップルサイダー（LABUBU）

・星のキャラメルラテ（Twinkle Twinkle）

・雲のマシュマロショコラ（DIMOO）

ラブブのぬいぐるみが買える！

屋内の「ショップエリア」では、関連アイテムの販売を実施します。ホリデー仕様のブラインドボックス商品、ぬいぐるみなどがラインアップされています。

人気のLABUBUやJIMOMOのぬいぐるみの販売も予定されています。

開催日時、場所は？

屋外のホリデーガーデンの営業時間は、11時から20時までです。常時一般公開・フリー入場となります。

屋内のショップエリアの営業時間は、11時から21時までです。なお、抽選対象日の初日（17日）は、12時から営業を開始します。

場所は、渋谷駅から徒歩すぐの渋谷キャスト（東京都渋谷区渋谷1-23-21）です。

支払い方法に注意！

エリアごとに支払い方法が異なります。どちらも現金での支払いはできません。現金派の人は注意してください。

＜ショップエリア＞

・クレジット（VISA／Mastercard（R）／UnionPay／JCB／American Expres／Diners Club、Discover)

・電子マネー(QUICPay)

・QRコード（Alipay＋／WeChat Pay／UnionPay QRコード／COIN＋／d払い／PayPay／au PAY/楽天ペイ／J-Coin Pay／Smart Code）

＜ホリデーガーデン＞

・クレジット（JCB／VISA UnionPay／MasterCard／AMERICAN EXPRESS／Diners Club）

・電子マネー（交通系／iD／QUIC Pay）

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）