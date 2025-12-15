デジャヴュが、「塗るつけまつげ」自まつげ際立てタイプの限定色「スパークルブラック」を、2025年12月19日（金）より全国のバラエティストアおよびイミュ公式オンラインストアにて発売する。

■透明感ブラック×シルバーパール

「デジャヴュ ラッシュアップE」は、なめらかで高密着なフィルム液と超極細三角ブラシにより、目頭や目じりの細かなまつげ、短いうぶ毛レベルのまつげまで1本残らずキャッチする処方。塗り残しを防ぎながら、自然でありながらも存在感のある目もとへ導く。

そんな「デジャヴュ ラッシュアップE」に、冬限定色「スパークルブラック」が登場。透明感のあるブラックをベースにシルバーパールを高配合。黒の濃度をあえて抑えることで、ほどよい透け感とパールのきらめきを際立たせ、クールで洗練されたまつげ印象を叶える限定カラー。光を受けて繊細に輝く仕上がりが、ホリデーシーズンに映える特別なブラックとなっている。

■商品情報

イミュ株式会社

デジャヴュ ラッシュアップE限定色：スパークルブラック価格：1,320円（税込）