昨シーズン、巨人の新人監督はチームをリーグ優勝に導いた。今シーズンは阪神の独走を許したとはいえ、リーグ3位とAクラス入りを果たした。

巨人の新人監督とは、もちろん阿部慎之助監督のことだ。それにしても、これだけ立派な成績を残しているにもかかわらず、なぜか巨人ファンからは阿部監督の続投に懐疑的な声が少なくない。担当記者が言う。

「巨人ファンは阿部監督の“リーダーシップ”について『パワハラがひどい』、『昭和のスポ根気質』と批判を強めています。特に今は“チームの和”に亀裂が生じているのではないかという不安も強いようです。口火を切ったのは山瀬慎之助捕手で、11月17日に契約更改交渉で保留としたことにXで《悲しい》などと投稿しました。意図を報道陣に質問されると『結果を出してチャンスをもらえないのがいちばんつらい』と答えたのです。この発言は阿部監督に対する批判と解釈され、SNSでは『阿部監督は選手の好き嫌いが激しく、山瀬捕手は不当に干されている』と擁護する意見が多数を占めました」

11月23日には東京ドームで「ジャイアンツ・ファンフェスタ2025」が開催された。阿部監督の辞任を求めるヤジが飛んだことでも話題になったが、オコエ瑠偉の欠席も注目を集めていた。

すると突然、28日に巨人はオコエを自由契約にすると電撃的に発表したのだ。

桑田2軍監督との「確執」

「巨人は秋季キャンプを10月29日から11月13日まで実施し、阿部監督は『地獄の秋にする』と意気込んでいました。まさに阿部監督の“昭和のスポ根気質”を裏付ける宣言だったわけですが、これに反発したと報じられたのがオコエ選手です。キャンプ初日だけは姿を見せましたが、2日からは“行方不明”の状態になったのです。トラブルを報じたデイリー新潮はオコエ選手と阿部監督の“確執”疑惑についても触れています（註1）」（同・記者）

10月28日に2軍監督を務めていた桑田真澄氏の退団が発表された際も、阿部監督との確執を複数のメディアが報じた。

「桑田真澄二軍監督が巨人退団 阿部慎之助監督との『育成』方針合わずで“ほしいほしい病”復活の予感（Smart FLASH：10月29日）

「巨人退団 桑田真澄氏が最後まで相容れなかった阿部監督の『昭和式スポ根野球』 『フロントは最後の年を阿部さんの好きにやらせたかったのだろう』」（デイリー新潮：10月30日）

「《巨人・桑田真澄二軍監督“追放”のなぜ》阿部監督ラストイヤーに“次期監督候補”が退団する『複雑なチーム内力学』 ポスト阿部候補は原辰徳氏、高橋由伸氏、松井秀喜氏の3人に絞られる」（NEWSポストセブン：11月9日）

後輩2人に丸刈りを要求

「これらの報道は、阿部監督は昭和の体育会を彷彿とさせる猛練習を好み、一方の桑田2軍監督は科学的なトレーニングも重視し、その結果として“対立”が生じたと伝えました。興味深いことにSNSには阿部監督の“昭和気質”を『とても40代には思えない』と疑問視する意見も投稿されています。ただ、阿部監督は現役の選手だった頃から“昭和の体育会系”の傾向があったのではないでしょうか。例えば不調に陥ると自ら丸刈りになって活を入れただけでなく、『プロ野球選手としての自覚を持ってほしい』という理由から、自主トレに参加する後輩にも丸刈りを求めたことがありました」（同・記者）

2011年には大田泰示氏、2017年には小林誠司捕手に丸刈りを求め、2人とも丸刈りになって自主トレに参加した。

ちなみにAKB48に所属していた峯岸みなみが恋愛スキャンダルの責任を取って丸坊主となったのは2013年。この頃から丸刈りそのものに対する拒否反応が存在し、プロ野球ファンの間からも「阿部先輩」の姿勢を疑問視する意見も出ていた。

ダルビッシュ有との“論争”

「そもそも阿部さんのエピソードで有名なのは2012年、日ハムとの日本シリーズ第2戦で起きた“ポカリ事件”です。先発の澤村拓一投手がサインを見落としたため、マウンドの上で阿部さんが澤村さんの頭を叩いて物議を醸しました。しかも、この問題を阿部さんは自ら冗談にしたのです。阿部さんは、この年にセ・リーグのMVPに選ばれ、受賞会見に出席しました。その際、菅野智之投手の入団も決まったので話題に上がったのです。当時の原辰徳監督が『（甥の菅野を）厳しく指導してほしい』と呼びかけると、阿部さんは『澤村の次に餌食になるかもしれないですね』と笑って答えたのです。会場は笑いに包まれたと報じられていますが、今の感覚ではドン引きする野球ファンも多いのではないでしょうか」（同・記者）

2軍監督だった2020年3月にはプロアマ交流戦で早稲田大学に敗れた選手たちに「罰走」を科し、SNSでは「パワハラではないか」との批判が殺到した。この問題にはダルビッシュ有も反応し、当時のTwitterに「日ハムは無駄なランニングを排除していった」、「過度の走り込みで才能を潰された選手がかなりいる」と投稿した。

これに阿部2軍監督は12月、「『2軍に絶対行きたくない』というくらいまたバンバン罰走をやらせたい。そしてダルビッシュ君にチクチク言われて、賛否両論いただいて、頑張っていきたい」と報道陣の前で発言し、これも注目を集めた。

NHKは「阿部監督は変わった」と報道

1軍コーチだった2023年のシーズンでは、秋広優人（現ソフトバンク）に対する“口撃”が「パワハラではないか」と疑問視された。

まずオープン戦の対阪神戦で秋広が初球を打って凡退すると、「初球ポンポーンと打ち上げて。ちょっと野球知らないんじゃないか」と厳しく断罪した。

翌日の対広島戦では秋広の守備位置を批判し、「今日もね、プロ野球を知らない選手がいたんで」と嫌味を披露。さらに対ヤクルト戦で三振に倒れると「今日は天気も悪かったし、何か変なお告げがきていたんでしょうね」と秋広を揶揄した。

2024年に新人監督としてセ・リーグを制すると、NHKは9月28日に「巨人4年ぶりリーグ優勝 阿部監督の指導 厳しさ全面に出したスタイルから柔軟に変化」との記事を配信した。

NHKにしては珍しく「『パワハラ指導だ』、『時代に合わない』と外部から批判を受けることもありました」と踏み込んで伝えた上で、監督として指導方法を改め、《勝負への厳しさを忘れず、それでいて萎縮させることのないよう雰囲気作りを進めながら選手たちの背中を押して指揮を執った》とまとめた。

現代のリーダーシップは“モチベーター”

最新の人事マネジメントや社員研修について取材した経験を持つ編集者は「阿部監督が結果を出していないことも大きいのではないでしょうか」と指摘する。

「最近のセ・リーグは中日、広島、ヤクルトが低迷しているので、3位でAリーグと言われても納得できない巨人ファンがいると考えられます。さらに阪神の独走を許してしまいました。たとえ日本シリーズに進出できなかったとしても、阪神に数ゲーム差で2位につけ、クライマックスシリーズで激戦を繰り広げていたら、これほど批判されなかったと思います。その上で、今のリーダーに求められる資質は“モチベーター”ということも大きいでしょう。部下の士気や意欲を向上させるという意味で、今の巨人はむしろ若手選手が萎縮している印象があります。つまり、むしろモチベーションは下がっているわけです。選手に厳しいのはともかく、『時代に合っていない監督』と違和感を抱かれるのは得策ではないでしょう」

