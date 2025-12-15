渋野日向子、笑顔あふれる2ショットを披露！「本当に幸せハッピー」

プロゴルファーの渋野日向子が自身のInstagramを更新。4週間にわたり推薦で国内女子ツアーに参戦したことを報告しました。

渋野プロは「現地にて応援してくださった皆様、テレビやネットにて応援してくださった皆様、いつも本当にありがとうございます」とコメントし、国内ツアーでの写真を公開した。

渋野プロは「スタンレーレディスホンダ」、「富士通レディース」、「NOBUTA GROUP マスターズGC レディース」、「樋口久子 三菱電機レディス」の4試合に参加。「悔しさも嬉しさも悲しさもたくさん味わうことができて、あぁ、人間してるなーと思いながらゴルフと向き合っている感じがしました」と振り返った。

そして「挑戦することや試行錯誤することに怖さじゃなくて楽しさが勝るといいなーと思ってみたり」「なんだかんだ苦しい一年でもゴルフ好きなんですよね」と自身のゴルフへの思いを、誠実な言葉でつづりました。

さらに写真では宮里藍プロ、木下彩プロ、吉田鈴プロと有村智恵プロ、西村優菜プロなどとの写真も公開。多くの人たちに会えたことを「本当に幸せハッピーでした」と綴りました。

いかがでしたか？ ぜひ渋野プロのツアーでの活躍をチェックしてみてくださいね！

