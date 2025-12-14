こう着ればいいのか！【無印良品】大人のこなれ見え♡「タートルネックコーデ」

冬コーデで活躍するタートルネックセーター。シンプルで使いやすいものの、着こなしのマンネリ化やフィット感などが気になることも……。そこで今回は【無印良品】のタートルネックセーターを使った、スタッフさんのおしゃれな着こなしをご紹介。大人のこなれ感を醸し出せそうなレイヤードコーデは参考になりそうです。ぜひ真似してみて。

キーネックトップスとのレイヤードでおしゃれ見え

【無印良品】「洗えるウールハイゲージリブタートルネックセーター」\2,990（税込）

タートルネックセーターのフィット感が気になる人も、インナーとしてなら気兼ねなく着られそう。ややゆとりのあるキーネックトップスを重ねれば、体のラインも気になりにくいです。膨張して見えがちなホワイトコーデは、小物をブラックで引き締めるのがこなれ見えのポイント。

さりげなくトレンドを取り入れた冬の休日コーデ

ネイビーは、目を引くスモーキーブルーのチェック柄パンツの引き立て役にぴったり。カラーも柄もトレンドを取り入れているのがポイントです。タートルネックセーターのフィット感と、ゆったりストレートパンツとのシルエットも好バランス。ラフに短丈アウターを羽織れば、鮮度高めな冬の休日コーデに。

ハンサムに着こなすグレーのタートルネックセーター

きれいめにまとめがちなグレーは、ブルージーンズとジャケットを合わせたカジュアルでハンサムな着こなしが新鮮。チェック柄のジャケットを羽織ることで、ラフなジーンズコーデを洗練された雰囲気にアップデート。小物をブラックで統一すればきちんと感もキープできそうです。

ワンピースのインナーにも！

ゆったりとしながらも上品なシルエットが魅力のワンピースのインナーにも、タートルネックセーターが活躍。ダークトーンでシックな着こなしには、ネックレスが上品に映えます。無地のタートルネックセーターなら、無地のワンピースはもちろん柄物ワンピースともレイヤードしやすいので、持っていると重宝しそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Momo.S