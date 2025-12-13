中京テレビ放送株式会社が、名古屋の吹上ホールにて「トミカ博 in NAGOYA 〜トミカの今、全部見せます〜」を開催。2025年12月12日(金)から12月21日(日)までの10日間、トミカの世界観を存分に楽しめるイベントが楽しめます！

55周年を迎えたトミカの魅力を凝縮し、巨大ジオラマやアトラクション、記念商品の販売など、親子で楽しめるコンテンツが目白押しです。

中京テレビ「トミカ博 in NAGOYA 〜トミカの今、全部見せます〜」

開催期間：2025年12月12日(金)〜12月21日(日)

開催時間：土日 9:30〜16:00／平日 10:00〜16:00（最終入場は各日終了30分前まで）

会場：吹上ホール（愛知県名古屋市千種区吹上2丁目6-3）

入場料金(当日券)：大人(中学生以上)1,400円、子ども(3歳〜小学生)1,000円 ※2歳以下無料

「トミカの今、全部見せます」をテーマに、55周年を迎えたトミカの進化と楽しさを体感できるイベントが登場。

会場内では、巨大ジオラマで数多くのトミカが走り回る様子を観察できるほか、ボールプールやフォトスポットなど体験型の展示が充実しています。

また、会場の展示物が動いたり光ったりする「トミカビーム」などのギミックも用意され、トミカワールドへの没入感を高めます。

有料アトラクションゾーンでは、自分だけのトミカを作れる「トミカ組立工場」や、欲しいトミカを釣り上げる「トミカつり」など、人気コーナーが勢ぞろいです。

入場記念トミカ：いすゞエルフトミカ55周年記念トラック

有料入場者がもらえる「入場記念トミカ」は、今回2種類から好きな方を選択可能。

一つ目は、トミカ55周年を祝う特別なデザインが施された「いすゞエルフトミカ55周年記念トラック」です。

アニバーサリーイヤーならではのロゴがあしらわれた、記念すべき一台。

入場記念トミカ：ホンダ シビック TYPE R TOMICA EXPO 覆面パトロールカー仕様

もう一つの選択肢は、「ホンダ シビック TYPE R」をベースにした「TOMICA EXPO 覆面パトロールカー仕様」。

スポーツカーの迫力と警察車両のカッコよさを併せ持った、イベント限定の特別仕様車です。

55周年記念展示・アトラクション

トミカ55周年を記念し、550台ものトミカと一緒に写真が撮れる圧巻の展示スポットが登場。

ずらりと並んだトミカの数は壮観で、歴史とバリエーションの豊かさを肌で感じられます。

トミカマーケットではイベント記念商品やかわいい雑貨も販売され、思い出を形として持ち帰ることが可能です。

見て、遊んで、作って楽しめる、トミカファン必見の冬イベント。

55周年のメモリアルな空間で、家族揃ってトミカの世界に浸れる10日間に注目です。

中京テレビ「トミカ博 in NAGOYA 〜トミカの今、全部見せます〜」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 巨大ジオラマやアトラクション、記念商品の販売も！中京テレビ「トミカ博 in NAGOYA 〜トミカの今、全部見せます〜」 appeared first on Dtimes.