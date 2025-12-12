「終了はない」日テレ強気も松岡昌宏の『鉄腕DASH』卒業観測に「TOKIOなしで成立しない」の声

心配される『鉄腕DASH』の今後は

元TOKIOの国分太一（51）をめぐる一連の騒動は一向に収まる気配がない。ついにはSMAPやTOKIOと交流がある元放送作家が一石を投じる事態に……。

騒動の発端は今年６月、レギュラー出演する日本テレビ系『ザ！ 鉄腕！ DASH‼』内でコンプライアンス違反に該当する行為が確認されたとして、国分が同番組を降板したことにある。

日テレ側から違反内容の詳細な説明がないため、謝罪に動くに動けず、11月26日に国分が代理人弁護士を伴い記者会見を行ったのは周知の通りだ。

国分は自分の頭にある不適切行為と日テレがアウト判定した行為とで、

「答え合わせがしたい」

と計12回、要望した。だが、日テレの福田博之社長は12月１日の定例会見で、被害者保護の観点から「答え合わせするまでもない」と突き放した。

硬直する状況に立ち上がったのは、同じTOKIOメンバーの松岡昌宏（48）だった。「週刊文春」と「週刊新潮」の取材に応じ、彼自身も城島茂（55）も日テレから国分降板についてきちんと説明を受けていない、と告白。複雑な思いを抱えたまま『鉄腕DASH』に出演する現状について、次のように述べた。

「我々は、これからどういう立ち位置で、どういうふうに番組と向き合っていけばいいんだろうというのが率直なところですよね。『なんだ、これは』と」

主要メンバーの松岡がメディアを通じて日テレの対応に苦言を呈するのは前代未聞。よほどの覚悟だろう。

一部では松岡と城島の番組卒業も報じられるなか、元放送作家の鈴木おさむ氏（53）は12月10日に配信された「日刊SPA！」の手記でこう訴えた。

〈では、城島さんと松岡さんが『鉄腕DASH』を卒業するという選択をし、後輩たちだけで番組を続けてもいいのか？ 僕は違うのではないかと思う〉

番組スポンサーの動向がカギに

12月７日放送の同番組では人気企画の『DASH島 造船計画』と新企画の『DASH100人食堂』が放送された。前者ではかろうじて城島が登場したが、松岡の姿はナシ。後者に至っては、SixTONESの森本慎太郎（28）と郄地優吾（年齢非公開）、なにわ男子から藤原丈一郎（29）、大橋和也（28）が出演し“TOKIO色”はゼロだった。

あるテレビ局関係者はこう打ち明けた。

「城島さんも松岡さんも年齢的なことを考え、ロケの頻度を減らしています。代わりに“派遣”されているのが、STARTO ENTERTAINMENTの後輩たち。日テレは番組表の観点から、『鉄腕DASH』をどうこうすることは考えていない。最悪、TOKIO不在でも番組は成立すると見ている」

これにクギを刺したのが鈴木氏というわけだ。古参のTOKIOファンも、

「『鉄腕DASH』はイコールTOKIOです。年々、番組への出演が減るのは仕方ありませんが、番組卒業は全くの別モノ。それはもう『鉄腕DASH』ではありません」

と同調する。

松岡は先月末にエージェント契約を結んでいたSTARTO社を離れ、個人事務所を立ち上げた。城島も近々、独立するという。

「松岡さん、城島さんとSTARTO社は今も良好な関係を築いています。『鉄腕DASH』から２人がいなくなれば、後輩たちは出づらいに決まっています。今は静観しているSTARTO社ですが、先輩２人が番組から外れるとなれば、日テレ側と協議するでしょう。番組スポンサーも黙っていないと思います」（前出・テレビ局関係者）

30周年のメモリアルイヤーに起きた番組存続の危機。日本テレビはフライデーデジタルの取材に対し、こう回答した。

「大切な出演者である松岡さん、そして城島さんに対しましては、直接、あるいは株式会社STARTO ENTERTAINMENT様と株式会社TOKIO様を通じて、丁寧に対話を続けてきたつもりですが、お二人に私たちの考えをしっかりとお伝えし、お二人のお気持ちを受け止められるようお話をさせていただきたいと思っております」

『鉄腕DASH』の終了については、

「番組終了の予定はございません」

ときっぱり否定した。

たとえ新企画が視聴者に好評であったとしても、『鉄腕DASH』の歴史を築いたのは、紛れもなくTOKIO。その事実は決して軽くない。