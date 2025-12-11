大反省するコーギーさんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で192万9000回再生を突破し、「本当に申し訳なさそう」「どちらも立派！」「見てるだけで泣けてきます」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『やってしまった…』女の子を怪我させてしまった犬→想像を超えるほど『落ち込む光景』】

女の子を怪我させてしまった！！

Instagramアカウント「jino_corgi」の投稿主さんは、コーギーの『ジッさん』とご家族との日常を随時投稿しています。今回は、お姉ちゃんとのワンシーンについて紹介しました。

この日、ジッさんはお姉ちゃんと遊んでいたといいます。しかし、その遊び方は少々激しすぎるものでした。投稿主さんの不安は的中。ジッさんとお姉ちゃんがぶつかり、お姉ちゃんの顔に傷ができてしまったのです。

すぐに投稿主さんが手当をしましたが、ジッさんはずっとそばで寄り添っていたそう。手当が終わると、お姉ちゃんの胸に顔を沈めて落ち込んでしまったといいます。

落ち込むわんこと慰める姉

ジッさんは、お姉ちゃんの顔に傷が付いてしまったことを、深く反省している様子だったそうです。しょんぼりと悲し気な表情でお姉ちゃんに顔をうずめるジッさん…。

一方、お姉ちゃんは、落ち込んでしまったジッさんが可哀相になったようです。ジッさんの体をぎゅっと抱きしめて、「大丈夫だよ」と慰めていたといいます。傷つけたことを理解して謝ろうとするジッさん、そんなジッさんを励ますお姉ちゃん、どちらも尊すぎる…！

お姉ちゃんの傷は浅く、すぐに治りそうなものだったそう。堅い絆で結ばれた2人の姿に、心が洗われるような一幕なのでした。

この投稿には「本当に仲良しなんですね」「お姉ちゃん優しい…」「素敵な関係ですね」などの温かなコメントが寄せられています。

ジッさんの可愛い日課

ジッさんには、毎朝行っているルーティンがあります。それは、寝ているお姉ちゃんを起こすこと！お姉ちゃんの部屋に勢いよく入り、ワンワン吠えて起こしてあげるのが日課だといいます。

土曜日は、お姉ちゃんとお散歩に行ける日。そのためいつもよりジッさんのテンションが高く、お姉ちゃんと外に行きたい気持ちがひしひしと伝わってくるのだとか。

普段は「おじさんみたいに見える」というジッさんですが、優しいお姉ちゃんの前ではついつい童心になってしまうのかもしれませんね♡

ジッさんとご家族の微笑ましい日常はInstagramアカウント「jino_corgi」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「jino_corgi」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。