高橋文哉「こんなに大きい口開けて笑う女優さんあんまいない」、小芝風花「やめてや！」
女優の小芝風花（28歳）が、12月9日に放送されたラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）に出演。高橋文哉から「こんなに大きい口開けて笑う女優さんあんまいない」と言われ、「やめてや！ラジオ見えてへんねんから。バレてへんねんから」と語った。
連続ドラマ「フェルマーの料理」（2023年／TBS系）やバラエティ番組「ぐるぐるナインティナイン」（日本テレビ系）の「ゴチになります！」企画で高橋文哉と共演している小芝風花が、番組のゲストとして登場。小芝がゲストとして来ることが決まった時、スタッフから「風花さんってどんな人ですか？」と質問され、「世間の風花さんのイメージがちょっと全くわからないんですけど、でも、イメージは元気な方じゃないですか。あの5倍元気です」と答えたという。
小芝が笑うと、高橋は「見てください、この笑い方。こんなに大きい口開けて笑う女優さんあんまいないですから」とコメント。
小芝は「やめてや！ラジオ見えてへんねんから。バレてへんねんから」とツッコミを入れ、「私、何年か前にカレンダーが写真のイベントでファンの方とお会いしていた時に『イメージより元気なんですね』って言われて。私、自分で言うのもなんやけど結構神対応やねんやんか。なかなか（ファンに）会われへんからさ。嬉しくて会えるのが。すごい元気100倍で対応というかさ」と、ファンが驚いてしまうほど陽気な対応をしていたと語った。
