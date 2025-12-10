歌手の浜崎あゆみさんが2025年12月9日、インスタグラムを通じて、26年1月10日にマカオで予定していたコンサートツアー「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.II-」のファイナル公演を中止することを報告した。

「諸般の事情により中止との報告を受けました」

浜崎さんはインスタグラムのストーリーズを更新し、「いつも浜崎あゆみを応援して下さる皆様へ、本日はとても心苦しいお知らせをしなければなりません」として、日本語と英語で書かれた声明を公開した。

「マカオ公演につきまして、avexと主催側との協議の結果、諸般の事情により中止との報告を受けました」

「上海公演に続き再び皆様に多大なる哀しみとご迷惑をおかけいたしますこと、そしてアジア各地の皆様から支えていただいた今ツアーがファイナルをお届け出来ないまま終了となってしまいますこと、一座・クルー大変無念に思っております」と悲しみを明かし、「TA（編注：浜崎さんのファン『Team Ayu』）の皆様へ心よりお詫び申し上げますと共に、必ずまた会える時間を作ります事をお約束致します」とした。

なお、すでに中止となった上海公演および今回のマカオ公演のチケットを持っている人に対しては、「26年に開催予定しておりますアリーナツアーのチケットを優先的にお取りいただける様、チーム一丸となり動いております」との方針を示した。

「皆様の無念な想いを無駄にしないよう出来る全てで尽力いたします」としている。

「TA間で非難したり謝罪したりしないで欲しいなと」

続く投稿では、「わたしのことはどうか心配しないで下さい！」とした上で、「一座の皆とクルーの皆様と共に代々木のCDL（カウントダウンライブ『ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2025-2026』）を素晴らしいものにすべく集中して頑張るのみです」と決意表明。

「それより、TA間で非難したり謝罪したりしないで欲しいなと、それだけは本当に強く思います」と呼びかけた。

浜崎さんは英語でも投稿。マカオ公演の中止を伝える文章の後、「However, I will never give up on the future. Our bond is eternal.（しかし、私は未来を決して諦めません。私たちの絆は永遠です）」とつづっている。

中国のファンから寄せられたという「ChinaTA 遠征組、CDLで倍の応援を届けますよ！！！」とのダイレクトメール（DM）のスクリーンショットを添え、「China TAから今このDMをもらったので、私達はその100倍の気持ちでパフォーマンスを届けます」としている。

浜崎さんは、海外ファンからの「No matter what happens, ChinaTA LOVE YOU!（何が起きたって、ChinaTAはあゆを愛してる！）」とのイラスト投稿を引用し、「So do I（私も愛してる）」とコメントしている。

SNSでは、「ファイナルのマカオ公演中止であゆが自身のインスタストーリーのコメントをみて、すごく胸がつまった と、同時にファンに寄り添う優しさと、だから自分はどうするのかというゆるぎない強さを感じた」など、浜崎さんの姿勢に励まされたとの声も上がった。

なお、マカオは中国大陸南岸に位置する旧ポルトガル領だが、99年12月に中国に返還され、現在は「特別行政区」となっている。中国への返還50年後にあたる49年までは、香港同様に「一国二制度」の適用対象となっている。