¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡¦²»ÇÊÎïºÚ»á¤¬¡ØÉÔÀ°Ì®¤ò²þÁ±!Ä¶´ÊÃ±!¼ê¤â¤ß·ò¹¯Ë¡!¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¿´ÅÅ¿Þ¸¡ºº¤ÇÉÔÀ°Ì®¤ä¶¹¿´¾É¤Ê¤É¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼«Âð¤Ç´ÊÃ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ôー¤Ë¤è¤ë¥»¥ë¥Õ¥±¥¢ÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²»ÇÊ»á¤ÏËÁÆ¬¤Ç¡¢¼«¿È¤âÉÔÀ°Ì®¤Ç·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÉ¬¤ºÉÂ±¡¤Ë¼õ¿Ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ôー¤À¤±¤ÇÂÐ½è¤·¤è¤¦¤È¤»¤º¡¢À¾ÍÎ°å³Ø¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤¹¤ë»ÑÀª¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÀ°Ì®¤äµõ·ìÀ¿´¼À´µ¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë3¤Ä¤ÎÈ¿¼Í¶è¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1¤ÄÌÜ¤Ïº¸¼ê¤Ë¤¢¤ë¡Ö¿´Â¡¡×¤ÎÈ¿¼Í¶è¤Ç¡¢¿´Â¡¤Îµ¡Ç½Ä´À°¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡£2¤ÄÌÜ¤Ï±¦¼ê¤Ë¤¢¤ë¡Ö´ÎÂ¡¡×¤ÎÈ¿¼Í¶è¤Ç¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤ò²ó¼ý¤·¿´Â¡¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÆ¯¤¤ò½õ¤±¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£3¤ÄÌÜ¤ÏÎ¾¼ê¤Ë¤¢¤ë¡Ö¿ÕÂ¡¡×¤ÎÈ¿¼Í¶è¤Ç¡¢¿´Â¡¤ÎÆ¯¤¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈ¿¼Í¶è¤ò¡¢1¥«½ê¤Ë¤Ä¤7ÉÃ´Ö°µÇ÷¤¹¤ë¤Î¤ò7²ó¡¢1Æü¤Ë3～5¥»¥Ã¥È¹Ô¤¦¤Î¤¬ÌÜ°Â¤À¤ÈÀâÌÀ¡£²»ÇÊ»á¤Ï¼Â±é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ø¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¹ü¤Î·ä´Ö¤Ë¿Æ»Ø¤ò¼Ð¤á¾å¤ËÆþ¤ì¤Æ²¡¤¹¼êµ»¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¡¤¹ºÝ¤Ï¹ü¤Î·ä´Ö¤ËÅö¤Æ¤Æ¶Ê¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ°µ¤òÆþ¤ì¤ë¤ÈÎÏ¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÄË¤ß¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤ÏÀ¾ÍÎ°å³Ø¤ÈÅìÍÎ°å³Ø¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Î½ÅÍ×À¤¬½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Î¿ÇÃÇ¡¦¼£ÎÅ¤ò´ðËÜ¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¥±¥¢¤òÊä½õÅª¤Ë¹Ô¤¦»ÑÀª¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿´ÅÅ¿Þ¤Ç°Û¾ï¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¡¢ÀìÌç°å¤Î¿ÇÃÇ¤Î¤â¤È¤ÇÆü¡¹¤Î·ò¹¯½¬´·¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤á¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
