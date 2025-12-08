「急上昇する」はどう訳す？【北村一真　月曜日の「英借文」】#24

北村一真さんによる英作文トレーニング！ #24

英語学習者から大きな支持を得ている英語学者、北村一真さん。英文読解についての著作の多い北村さんですが、自身の英語力の基礎は、英作文によってつくられたと言います。



真の英会話力を効率的に身につけるには、「英借文」というコンセプトで英作文のトレーニングをするのがいちばん。数々の英語学習者を「上級」に導いてきた北村一真さんの指導で、毎週英借文のトレーニングをしてみましょう！





「英借文」のコンセプトについては第0回をお読みください。

トレーニング開始！

まずは【例題】の和文英訳問題に独力で挑戦してみて下さい。この時点では瞬時に訳す必要はなく、少し時間をかけても大丈夫です。ひとまず英文ができたら、[解答・解説]に進んで、ポイントとなる表現を確認しましょう。解説を一通り理解したら、【練習問題】に取り組んでみましょう。

【例題】次の和文を英語に訳しましょう。



鳥インフルのせいで卵の値段が高騰した。



［解答・解説］



Egg prices have skyrocketed because of bird flu.



第5回でwith prices this high「こう物価が高いと」という表現を扱いましたが、今回も価格や値段に関する表現です。ポイントは「一気に上昇する、急激に上がる」を意味するskyrocketという動詞ですね。石破首相の辞任の意向を伝えたCNNのニュースで、日本の状況を伝える際にレポーターが次のような形でこの単語を使っていました（下のURLでその部分を確認できます）。



We’re also seeing household spending skyrocket.

「家計の支出もうなぎ登りになっています」





参照：https://www.youtube.com/watch?v=yGZr-XhGnn0&t=193s



価格や値段の文脈で用いられることが多いですが、数や量が一気に増えるという事を一般的に表現できます。病気の感染者数が急激に増加というようなケースにも使えるので、コロナ禍の時期にはThe number of infections has skyrocketed over the past month.「過去1か月で感染者数が急増した」のような文をよく見かけました。

【練習問題】



新しいスマホの発売後、会社の株価が急騰した。

[解答]



The company’s stock price has skyrocketed after the launch of the new smartphone.



ポイント：skyrocketは株価のように「数値が市場で一気に跳ね上がる」という場面にまさに適しています。increaseを使うだけでは伝わらないスピード感や劇的さを強調できるのが強みですね。なお、「...の発売」も意外と難しいかもしれませんが、「新製品を売り出すこと」という意味のlaunchを使った、the launch of…「（新製品などの）発売、登場」を覚えておいてもよいでしょう。

この1週間、【例題】【練習問題】の日本語を見て瞬時に英語に訳せるまで練習してみましょう。

プロフィール

北村一真（きたむら・かずま）

1982年生れ。2010年慶應義塾大学大学院後期博士課程単位取得満期退学。学部生、大学院生時代に関西の大学受験塾、隆盛ゼミナールで難関大学受験対策の英語講座を担当。滋賀大学、順天堂大学の非常勤講師を経て、09年杏林大学外国語学部助教、15年より同大学准教授。著書『英文解体新書』『英文解体新書２』（ともに研究社）、『英語の読み方』『英語の読み方 リスニング篇』（ともに中公新書）、『英文読解を極める』(NHK出版新書)、『文法知識と読解力を高める上級英文解釈クイズ60』（左右社）。共著『上級英単語 LOGOPHILIA』（アスク）など。

