モデルプレス＝2025/12/06】モデルのとうあが6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。

◆とうあ、ガーリーコーデがお似合い


とうあはロシアン帽とリボンがあしらわれたファーブーツを合わせて登場。チェックのスカートでガーリーさをプラスし、甘さ際立つホワイトコーデを披露した。

◆「TGC広島」テーマは「UNITE THE SMILE」


「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開される。MCはウエンツ瑛士中川安奈アナウンサーが務める。（modelpress編集部）

