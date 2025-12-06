とうあ、チェックミニスカからスラリ美脚 甘めガーリーコーデが可愛い【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】モデルのとうあが6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。
【写真】22歳人気YouTuber、レースタイツから美脚のぞく
◆とうあ、ガーリーコーデがお似合い
◆「TGC広島」テーマは「UNITE THE SMILE」
