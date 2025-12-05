µíÆù¡õÌîºÚ¤ÈÍñ¤Ç±ÉÍÜËþÅÀ¡ª¿æÈÓ´ï¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¡Ö¿æ¤¹þ¤ß¥Ó¥Ó¥ó¥Ð¡×
¡Ú²èÁü¤Ç³ÎÇ§¡Û¡Ö¿æ¤¹þ¤à¶ñ¡×¡õ¡Ö¸åÆþ¤ì¤¹¤ë¶ñ¡×2²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ÈÌîºÚ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ì¤ë¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤Ï±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¡¡¤Û¤«¤Ë¤ª¤«¤º¤òºî¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢¿æÈÓ´ï¤Ë¤ªÇ¤¤»¤À¤«¤é¼ê´Ö¤¤¤é¤º¡£¤ª¼ê¤´¤í¤Ê¸ÅÊÆ¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£±ÉÍÜËþÅÀ¤Î¡Ö¥Ó¥Ó¥ó¥Ð¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¿æ¤¹þ¤ß¥Ó¥Ó¥ó¥Ð
´Å¿É¤¤¤·¤Ã¤«¤êÌ£¤Î¶ñ¤È¤´ÈÓ¤Ë¡¢Íñ¤ò¤«¤é¤á¤Æ¤´¤Á¤½¤¦´¶¤ò¥¢¥Ã¥×
¡ÚºàÎÁ¡Û(4¿ÍÊ¬)
¡¦µíÀÚ¤êÍî¤È¤·Æù ¡Ä180g
¡¦A
¡¡ø¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤´¤ÞÌý ¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1
¡¡øº½Åü ¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
¡¦²¹ÀôÍñ ¡Ä4¸Ä
¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó ¡Ä¾®1/3ËÜ(Ìó50g)
¡¦¤â¤ä¤· ¡Ä1/2ÂÞ(Ìó100g)
¡¦¤Ë¤é ¡Ä1/2¤ï(Ìó50g)
¡¦ÇòºÚ¥¥à¥Á ¡Ä100g
¡¦ÊÆ ¡Ä2¹ç
¡¦B
¡¡ø¼ò ¡ÄÂç¤µ¤¸2
¡¡ø±ö ¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ÊÆ¤ÏÀö¤Ã¤Æ¤¶¤ë¤Ë¾å¤²¡¢¿å¤±¤ò¤¤ë¡£¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÏºÙÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢µíÆù¤Ï[£Á]¤ò¤â¤ß¹þ¤à¡£
2. ¿æÈÓ´ï¤ÎÆâ³ø¤ËÊÆ¡¢[£Â]¤òÆþ¤ì¡¢2¹ç¤ÎÌÜÀ¹¤ê¤Þ¤Ç¿å¤òÃí¤¤¤Çº®¤¼¤ë¡£¤â¤ä¤·¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢µíÆù¤ò¤Î¤»¡¢¿æ¤¹þ¤ß¥â¡¼¥É¤Ç¿æ¤¯¡£
3. ¤Ë¤é¤Ï4cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£
4. [2]¤¬¿æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¥¥à¥Á¡¢¤Ë¤é¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤Ã¤Æ²¹ÀôÍñ¤ò¤Î¤»¡¢¹¥¤ß¤Ç´Ú¹ñ¤Î¤ê¤òÅº¤¨¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬512kcal/±öÊ¬2.4g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿ÃÓÅÄÈþ´õ)
¢¨¿æÈÓ´ï¤Ï5¹ç¿æ¤°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿æ¤¹þ¤ß¥â¡¼¥É¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÉáÄÌ¿æ¤¥â¡¼¥É¤Ç¿æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
´Ú¹ñ¤Î¤ê¤Ç´¬¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª¿æÈÓ¸å¤Ë¥¥à¥Á¤È¤Ë¤é¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¥¡¼¥×¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£¾ÆÆù²°¤µ¤ó¤Î¤¢¤ÎÌ£¤ò¿æÈÓ´ï¤Ç¤É¤¦¤¾¡£
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿ÃÓÅÄÈþ´õ¡¡»£±Æ¡¿ß·ÌÚ±û»Ò
±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ
Ê¸¡¿ÃæÅÄÌª´»