µíÆù¡õÌîºÚ¤ÈÍñ¤Ç±ÉÍÜËþÅÀ¡ª¤ª¼ê·Ú¤Ë´Ú¹ñµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¦¡Ö¿æ¤­¹þ¤ß¥Ó¥Ó¥ó¥Ð¡×


¡Ú²èÁü¤Ç³ÎÇ§¡Û¡Ö¿æ¤­¹þ¤à¶ñ¡×¡õ¡Ö¸åÆþ¤ì¤¹¤ë¶ñ¡×2²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª

¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ÈÌîºÚ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ì¤ë¿æ¤­¹þ¤ß¤´ÈÓ¤Ï±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¡¡¤Û¤«¤Ë¤ª¤«¤º¤òºî¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢¿æÈÓ´ï¤Ë¤ªÇ¤¤»¤À¤«¤é¼ê´Ö¤¤¤é¤º¡£¤ª¼ê¤´¤í¤Ê¸ÅÊÆ¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£±ÉÍÜËþÅÀ¤Î¡Ö¥Ó¥Ó¥ó¥Ð¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¢£ ¿æ¤­¹þ¤ß¥Ó¥Ó¥ó¥Ð

´Å¿É¤¤¤·¤Ã¤«¤êÌ£¤Î¶ñ¤È¤´ÈÓ¤Ë¡¢Íñ¤ò¤«¤é¤á¤Æ¤´¤Á¤½¤¦´¶¤ò¥¢¥Ã¥×

´Å¿É¤¤¤·¤Ã¤«¤êÌ£¤Î¶ñ¤È¤´ÈÓ¤Ë¡¢Íñ¤ò¤«¤é¤á¤Æ¤´¤Á¤½¤¦´¶¤ò¥¢¥Ã¥×¡Ö¿æ¤­¹þ¤ß¥Ó¥Ó¥ó¥Ð¡×


¡ÚºàÎÁ¡Û(4¿ÍÊ¬)

¡¦µíÀÚ¤êÍî¤È¤·Æù ¡Ä180g

¡¦A

¡¡­ø¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤´¤ÞÌý ¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1

¡¡­øº½Åü ¡ÄÂç¤µ¤¸1/2

¡¦²¹ÀôÍñ ¡Ä4¸Ä

¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó ¡Ä¾®1/3ËÜ(Ìó50g)

¡¦¤â¤ä¤· ¡Ä1/2ÂÞ(Ìó100g)

¡¦¤Ë¤é ¡Ä1/2¤ï(Ìó50g)

¡¦ÇòºÚ¥­¥à¥Á ¡Ä100g

¡¦ÊÆ ¡Ä2¹ç

¡¦B

¡¡­ø¼ò ¡ÄÂç¤µ¤¸2

¡¡­ø±ö ¡Ä¾®¤µ¤¸1/2

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ÊÆ¤ÏÀö¤Ã¤Æ¤¶¤ë¤Ë¾å¤²¡¢¿å¤±¤ò¤­¤ë¡£¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÏºÙÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢µíÆù¤Ï[£Á]¤ò¤â¤ß¹þ¤à¡£

2. ¿æÈÓ´ï¤ÎÆâ³ø¤ËÊÆ¡¢[£Â]¤òÆþ¤ì¡¢2¹ç¤ÎÌÜÀ¹¤ê¤Þ¤Ç¿å¤òÃí¤¤¤Çº®¤¼¤ë¡£¤â¤ä¤·¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢µíÆù¤ò¤Î¤»¡¢¿æ¤­¹þ¤ß¥â¡¼¥É¤Ç¿æ¤¯¡£

¿æ¤­¹þ¤à¶ñ(µíÀÚ¤êÍî¤È¤·Æù¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¤â¤ä¤·)¡Ä¤µ¤é¤Ë¸åÆþ¤ì¤¹¤ë¶ñ¤Ï¤³¤Á¤é¡ª(▶︎¼¡¤Ø)


3. ¤Ë¤é¤Ï4cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£

4. [2]¤¬¿æ¤­¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¥­¥à¥Á¡¢¤Ë¤é¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤Ã¤Æ²¹ÀôÍñ¤ò¤Î¤»¡¢¹¥¤ß¤Ç´Ú¹ñ¤Î¤ê¤òÅº¤¨¤ë¡£

¸åÆþ¤ì¤¹¤ë¶ñ(ÇòºÚ¥­¥à¥Á¡¢¤Ë¤é)


¿æ¤­¤¢¤¬¤Ã¤¿¸å¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å


(1¿ÍÊ¬512kcal/±öÊ¬2.4g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿ÃÓÅÄÈþ´õ)

¢¨¿æÈÓ´ï¤Ï5¹ç¿æ¤­°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿æ¤­¹þ¤ß¥â¡¼¥É¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÉáÄÌ¿æ¤­¥â¡¼¥É¤Ç¿æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö

´Ú¹ñ¤Î¤ê¤Ç´¬¤¯¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á


´Ú¹ñ¤Î¤ê¤Ç´¬¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª¿æÈÓ¸å¤Ë¥­¥à¥Á¤È¤Ë¤é¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¥­¡¼¥×¤Ç¤­¤Þ¤¹¤è¡£¾ÆÆù²°¤µ¤ó¤Î¤¢¤ÎÌ£¤ò¿æÈÓ´ï¤Ç¤É¤¦¤¾¡£

¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿ÃÓÅÄÈþ´õ¡¡»£±Æ¡¿ß·ÌÚ±û»Ò

±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ

Ê¸¡¿ÃæÅÄÌª´»