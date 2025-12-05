アウトドアライフに最適なスポーティーバックパック！【ビクトリノックス】のリュックがAmazonに登場中‼
アウトドアでも活躍する丈夫な設計！【ビクトリノックス】のリュックがAmazonに登場!
ツーリング 2.0 コレクションは、アウトドアも都会のアドベンチャーもこなす、現代のライフスタイルにあったバッグパックシリーズだ。ビジネスからアウトドアまで、あらゆる場面で活躍する多用途なコレクションとなっている。
表地は、撥水性に優れた生地を使用。フロントパネルやショルダー部に反射プリントを施し、視認性を確保。
ラップトップPCを収納可能なポケットやペットボトルホルダーなど、充実の収納機能を備えている。
旅行先や外出時、持ち出しに便利な防水サコッシュを付属。ネームタグ替わりとなる、刻印可能なマルチツールのハンドルを外装で装備可能となっている。
→【アイテム詳細を見る】
