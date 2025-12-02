この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO「冬の赤ちゃん肌は“見極め”が命！保湿のポイントはここ！」

「今の乾燥シーズンは特に注意して！子どもの肌荒れ対策は『ママの見極め』がポイント！」と題した動画を公開したのは、「12人産んだ助産師HISAKO」こと助産院ばぶばぶのHISAKOさん。動画では冬本番を迎えた今、赤ちゃんの肌がどれほど乾燥と刺激に弱いのか、その上でどのように保湿ケアをすべきかを徹底的に語った。



HISAKOさんは「赤ちゃんの肌は大人の半分ほどの厚さで、表皮は食品用ラップよりも薄い」と、デリケートな肌構造を強調。だからこそ、「紫外線や気温差、花粉、ダニ、食事中の飛散物まで、あらゆる刺激が肌トラブルの原因になる」と具体例を挙げて説明。特に冬は「中の水分もどんどん蒸発していく。だから冬は保湿が本当に大事」と強調した。



保湿剤の選び方についても詳細に語り、「夏場はサラッとしたローションでも良いが、冬は油分多めのクリームやワセリンで“蓋”をして水分の蒸発を防ぐ必要がある」と指摘。ただし「油分だけだと中の水分が足りない。まず水分（ミルク～ローションタイプ）を入れてから蓋をするのが基本」と、正しいケア方法を伝授した。



自ら開発した保湿アイテム「マシュマロ」についても触れ、「ローションとミルク、クリームのちょうど中間のテクスチャーで、冬の乾燥対策にも使いやすい」とアピール。しかし「もともと乾燥体質の赤ちゃんは“ダブル使い”（マシュマロ＋ワセリンなど）を勧めたい」と、体質に応じた細かなアドバイスも忘れない。



トラブル時の見極めについては「どれだけ保湿しても悪化する場合は感染症や炎症の可能性も。『現状維持か少しでも良くなればOK』、逆に悪化したら病院受診を」とママの直感を重視する視点を強調。また「保湿剤はステロイド薬と異なり、何度でも使える。外出後やおむつ替えのたびなど、ひたすら保湿を」と繰り返した。



終盤では「春は必ず来る。今はしっかりケアして、肌も心も元気に新しい季節を迎えて」と動画を締めくくり、「ママと赤ちゃんの健やかな毎日を全力で応援したい」と温かいメッセージを寄せた。