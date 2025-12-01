落ち着いたカラーでこなれ感をプラス！【アディダス】の復刻スニーカーが足元を上品に彩る。Amazonで販売中！
クラシックなデザインで足元から差をつける！【アディダス】のレトロスニーカーが今、再注目の理由。Amazonで販売中！
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！
1979年にプロハンドボール選手たちが履きはじめたシューズは今や、そのクラシックなスタイルで皆に愛されている。今季モデルはアッパーに柔らかい履き心地のヌバックを採用。アーカイブモデルを受け継ぐソフトなガムラバーアウトソールをあしらっている。
1979年に登場したクラシックモデルをベースに、ヌバック素材のアッパーで柔らかな履き心地に仕上げている。
ソールにはアーカイブ仕様のガムラバーを採用し、ビンテージ感を漂わせながらも安定したグリップ力を発揮する。
レトロ感あるカラーリングとスタイリッシュなフォルムが、カジュアルからきれいめスタイルまで幅広くマッチする。
ユニセックス対応のレースアップ仕様で、足元に程よいボリューム感をプラスしつつ軽快な印象を与える。
