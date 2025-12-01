この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

会社にお金が残らない理由はマジでコレ！すぐに改善しないと、利益が一切でない地獄状態が続きます！

「会社にお金が残らない理由はマジでコレ！すぐに改善しないと、利益が一切でない地獄状態が続きます！」とのタイトルで、数多くの企業経営を黒字化に導いてきた“倒産させないプロ”こと市ノ澤翔さんが、自身のYouTubeチャンネルで、会社に利益を残すための「ABC分析」を徹底解説しました。本動画では「生産性を爆上げする顧客分析」と題し、中小企業が限られたリソースを最大限に活用するためのノウハウを語りました。



市ノ澤さんは「この分析ができれば、どのお客さんにどれだけリソースを割くべきなのかが一瞬でわかる」と強調し、売上や利益向上のためには全顧客や全商品を平等に扱うのではなく、データに基づいたランク付けが必須であると断言。ABC分析の具体的な手順や考え方を図解しながら、「全商品のうち半分の商品は利益に全く貢献していない」と指摘し、「95%の法則」を解説。「売上の95%は上位50%の商品または顧客が生み出している。逆に、下位50%が担当する売上はたった5%。この事実を知っても、無駄な在庫や営業リソースを下位に割き続けますか？」と警鐘を鳴らしました。



また、「大手企業でさえ古い商品を切り捨てているのに、中小企業が何でもかんでも売り続けるなんて無理」と話し、実際にABC分析を取り入れた中小卸売業者が売上アップにつなげた事例も紹介。「営業マンのリソースを一律に割り当てるのは、人件費の無駄。貢献度の高いA・Bランクのお客様や商品に集中投資することで、生産性・利益が最大化する」と語りました。



「このABC分析、意外とできていない会社が多い。Excelなどで簡単に表を作れるので、ぜひ“やったことのない経営者”こそ取り組んでほしい」と呼びかけた市ノ澤さん。また、本人が実践している時間の使い方について「専門的なことはプロに任せて、自分の時間を確保する。時間はお金で買えるし、浮いた時間を大切にしている」と独自の経営哲学をシェア。「本当の黒字経営、キャッシュリッチへの道は、限られたリソースの徹底的な最適化から始まる」と力強く締めくくりました。



